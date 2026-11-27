2026九合一選舉明投票，國民黨台中市長候選人江啟臣若當選，立法院副院長出缺引討論。江啟臣昨日受訪稱國民黨人才濟濟，立委楊瓊瓔與賴士葆都是優秀人選。楊瓊瓔今日表示，她每天跟江啟臣的心的黏在一起、行動在一起，此時此刻最重要是團結勝選。

行政院長卓榮泰日前赴台中替對手何欣純輔選時，提及未來立法院副龍頭若面臨大洗牌「恐怕會讓人很不舒服」，江啟臣受訪回應，指院長舒不舒服並非他的考量。談及未來的立法院副院長人選，江啟臣說，副院長由立法委員相互推選，國民黨人才濟濟，楊瓊瓔與賴士葆都很優秀人選，大家不用太多慮。

楊瓊瓔今早陪同江啟臣與藍營市議員候選人到競選總部路口拜票，被問到是提起的名單之一，楊瓊瓔表示，她每天都跟啟臣的心黏在一起、行動在一起，此時此刻團結勝選，票投三號江啟臣，台中一定好。