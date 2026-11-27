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高雄選前之夜今晚登場 藍綠2場警力部署相差一倍多原因曝
高雄市長選舉今天晚間最後衝刺，國民黨柯志恩、民進黨賴瑞隆分別在前鎮夢時代、捷運鳳山西站旁的廣場，舉辦選前之夜，警方動員數百警力兩邊戒備及疏導交通，賴瑞隆的「隆洋之夜」警力人數比柯志恩的「市民之夜」多上百餘名警力。
據了解，高雄市警局在柯志恩的「市民之夜」動員約120名警力、在賴瑞隆的「隆洋之夜」擺入290多名警力。
據警政高層表示，由於賴瑞隆的選前之夜有總統蒞臨，警方須加入特勤勤務，才在賴瑞隆的選前之夜增派警力，維持場內外秩序和交通順暢。
今晚警方在柯志恩選前之夜，規畫晚間6時至9時交通疏導措施，僅開放機車及遊覽車依指定動線進入，轎車禁止進入管制區，建議民眾搭乘捷運、輕軌前往會場。
警方表示，活動期間將在周邊重要路口部署警力，視車流狀況機動調整管制措施，呼籲民眾配合員警指揮，避免交通壅塞。
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