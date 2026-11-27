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陳素月選前最後1天彰化市全力衝刺 蕭美琴、卓榮泰晚上助講
民進黨彰化縣長候選人陳素月今天把握投票前最後一天，全力衝刺北彰化選票，一早與彰化市長候選人黃柏瑜前往三民市場、民生市場掃街拜票，隨後安排彰化市車隊掃街，晚間並將在彰化市林森路舉辦選前之夜，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰都將到場助講，集結北彰化黨籍候選人凝聚選前氣勢。
陳素月過去從政主要經營員林、田中一帶，在北彰化的地方組織相對有限。此次縣長選戰後，寢走北彰化鄉鎮市，也多次與當地民進黨提名的鄉鎮市長候選人合體造勢，透過密集跑行程爭取北彰化選民支持。選前最後一天更選在彰化市安排整天行程，持續拓展北彰化聲勢。
陳素月今天一早到市場向民眾懇託，呼籲選民明天一定要出門投票，並強調若黃柏瑜當選彰化市長，未來縣市同心，將共同為彰化努力。她表示，市場拜票後還會在彰化市車隊掃街，晚間舉辦選前團結造勢晚會，希望鄉親到場為黨籍候選人加油。
晚間選前之夜將在彰化市林森路登場，集結北彰化各地黨籍候選人，副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰也將到場助講，為陳素月及地方候選人站台，為選戰做最後衝刺。
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