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「鐵達尼號」男男抱引熱議！蔡其昌壓軸何欣純主動獻「愛的大抱抱」
明天是九合一大選投票日，民進黨台中市長候選人何欣純競總主委蔡其昌昨輔選同黨基隆市長候選人童子瑋上演「鐵達尼號」男男抱姿勢引發議論。蔡其昌今陪同何欣純大車掃被問及此事時說，他一路給童子瑋等4男「愛的大抱抱」，最後一天留給何欣純。何欣純主動給蔡其昌一個「愛的大抱抱」，並說，「明天我們要一起迎接勝利，台中市的勝利，改變的開始。」
何欣純今天上午9時在蔡其昌，以及同黨市議員曾威、張家銨的陪同下，先參拜烏日九德天德宮，隨後大車掃烏日、大肚、龍井、梧棲、沙鹿、清水、大甲、大安、外埔，受到支持者熱情的歡迎。
蔡其昌特別穿粉紅色「Team Taiwan長袖帽T」，出發前被問及輔選「愛的大抱抱」一事說，他一路從同黨的台北市長候選人沈伯洋一直抱，抱到新竹市長候選人莊競程、桃園市長候選人黃世杰，以及童子瑋，最後一天留給何欣純，所以他今天也特別跟昨天一樣，這個穿了跟何欣純同一個色系的這個衣服來陪她掃街。
在場媒體請蔡其昌與何欣純比大愛心合影，蔡其昌說，「擁抱應該不分男女」，何欣純回應，「對啊，我抱他、我抱他！」並且來個「愛的大抱抱」。蔡其昌說，這個是很自然的鼓勵、支持。這個城市要充滿愛，我覺得，愛的抱抱代表的就是讓正向的力量、愛的力量可以傳遞。
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