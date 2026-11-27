2026選舉投票日前一天，彰化縣長王惠美請假一天，陪同縣長候選人魏平政車掃，上午9點從員林市長候選人凃俊任競總出發，繞行員林市區拜票，一個半小時後到溪湖鎮東溪國小，換溪湖鎮長候選人陳貞妃登車繞鎮宣傳。王惠美面帶笑容，讓民眾感受魏平政選情樂觀。

王惠美最近一周加強輔選力道，繼昨發布希望魏平政接班的短影音之後，今破例請假，全天陪魏平政車掃。王惠美說，關鍵時刻要做出正確選擇，為台灣更進步，彰化要更好，希望選民支持國民黨提名的候選人，縣長票投給2號魏平政。記者進一步問，今晚會不會在彰化市與國民黨主席鄭麗文會合？王惠美沒正面回答，說已有多場行程，有團結之夜，將一場一場趕過去。

員林市長候選人凃俊任面對主要對手民進黨候選人結合縣長選舉，絲毫不敢大意，把市長選戰規格拉到縣長選舉，積極主動配合魏平政造勢，車掃過程拿麥克風廣播，為魏平政也為他自己拉票。車隊到員林市與埔心鄉的交界處，因國民黨沒提名埔心鄉長候選人，埔鹽鄉又國民黨同額競選，凃俊任換手準備讓溪湖鎮長候選人陳貞妃上車。

陳貞妃與溪湖區縣議員陳玉姬、縣議員候選人黃佳惠，在東溪國小前的員鹿路上車，三名女將都表示選情激烈，對手無論尋求連任或轉換跑道，都有執政資源優勢，來勢洶洶讓她們壓力很大，競選到現在不知瘦幾公斤但「腰身」曲線都出來了。

彰化縣長王惠美陪縣長候選人魏平政、員林市長候選人凃俊任車掃員林市。記者簡慧珍／攝影

彰化縣長王惠美陪同縣長候選人魏平政、溪湖鎮長候選人陳貞妃車掃。記者簡慧珍／攝影