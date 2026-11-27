國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚回應網友敲碗，復刻AI鐵拳教育劇中的「柯教授」造型，穿上英倫學院風的短裙及長靴宣示反霸凌。柯志恩今天受訪透露，昨晚直播後收到不少高中及大學同學傳簡訊給她，彷彿學生時期的她重現在大家眼前，她笑說「致敬青春」、所幸沒有太大的違和感。

為慶祝臉書社群粉絲數突破30萬人追蹤，以及台語競選MV「我們都在」超過300萬人次觀看，昨晚柯志恩與立委陳菁徽及議員許采蓁三人合體直播，出場時更回應網友敲碗，特別穿上校園制服、梳起俐落髮型，完美重現反校園霸凌AI短劇中的角色「柯教授」，超傳神還原立刻引起全網暴動，狂喊「正義女神」。

柯志恩今早重回人口最多的行政區鳳山車隊掃街，談起昨晚的直播裝扮。柯志恩說，昨天其實就是慶祝粉專破30萬人及競選MV觀看300萬所以用這個方法來回應選民呼應，希望大家也要記得投3號。

柯志恩笑說，昨天直播之後，收到不少大學同學與高中同學傳照片傳給她，「致敬我們的青春」。

柯志恩也坦言，這身裝扮讓她有過掙扎，因為雖然滿像她以前的樣子，但以她現在年紀來說，這樣穿著應該是屬於她女兒的裝扮了，所幸看起來好像也沒那麼那麼大的違和，非常感謝網友支持，讓她在各方面都能夠獲得大家認同。

國民黨高雄市長候選人柯志恩今早會同鳳山區議員候選人從五甲龍成宮出發掃街拜票。記者徐白／攝影