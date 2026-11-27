聽新聞
0:00 / 0:00
柯志恩化身AI人物「柯教授」直播 狂收高中大學同學簡訊
國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚回應網友敲碗，復刻AI鐵拳教育劇中的「柯教授」造型，穿上英倫學院風的短裙及長靴宣示反霸凌。柯志恩今天受訪透露，昨晚直播後收到不少高中及大學同學傳簡訊給她，彷彿學生時期的她重現在大家眼前，她笑說「致敬青春」、所幸沒有太大的違和感。
為慶祝臉書社群粉絲數突破30萬人追蹤，以及台語競選MV「我們都在」超過300萬人次觀看，昨晚柯志恩與立委陳菁徽及議員許采蓁三人合體直播，出場時更回應網友敲碗，特別穿上校園制服、梳起俐落髮型，完美重現反校園霸凌AI短劇中的角色「柯教授」，超傳神還原立刻引起全網暴動，狂喊「正義女神」。
柯志恩今早重回人口最多的行政區鳳山車隊掃街，談起昨晚的直播裝扮。柯志恩說，昨天其實就是慶祝粉專破30萬人及競選MV觀看300萬所以用這個方法來回應選民呼應，希望大家也要記得投3號。
柯志恩笑說，昨天直播之後，收到不少大學同學與高中同學傳照片傳給她，「致敬我們的青春」。
柯志恩也坦言，這身裝扮讓她有過掙扎，因為雖然滿像她以前的樣子，但以她現在年紀來說，這樣穿著應該是屬於她女兒的裝扮了，所幸看起來好像也沒那麼那麼大的違和，非常感謝網友支持，讓她在各方面都能夠獲得大家認同。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。