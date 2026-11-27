民進黨台南市長候選人陳亭妃今天展開37區鐵馬催票最後一程，上午從鹽水武廟出發，下午2時50分將抵達新營長勝營區並舉行選前之夜。陳亭妃表示，台北市長候選人沈伯洋選前之夜尋找場地遇到困難，因此在台南選前之夜造勢活動，也要成為沈伯洋的靠山，邀請大家一起支持，喊出「六都首發場」，盼凝聚支持力量，讓台南、台北一起拚勝選。

陳亭妃說，今天下午2時50分在新營長勝營區登場，現場將發送「洋流」及「妃起來」飄帶，前總統蔡英文、立委王世堅及金曲歌王謝銘祐等人也將到場助陣，希望大家一起讓「洋流飛起來」，為選戰最後衝刺。

陳亭妃表示，37區鐵馬催票從11月3日自歸仁出發，當初看板一片空白，每經過一個行政區，就貼上一個記號，記錄走過的足跡。一路上感受到民眾熱情加油，讓團隊愈騎愈有信心，今天將在新營公布最終騎乘公里數。

她說，這次騎遍37區已是第四次走訪台南各行政區，選擇騎鐵馬，就是希望深入地方，了解不同區域的需求，甚至連道路哪裡坑洞、哪裡不好騎，都親自記在心裡。未來當選市長，不會只是坐在市政府辦公室，而是走進每個地方、傾聽市民聲音，帶著市府官員到第一線了解問題。

陳亭妃也以長照為例，未來應整合長照1.0、2.0及3.0，建立符合台南需求的健康長照計畫，讓健康長輩能自在外出、享受生活，也讓需要照顧的長輩獲得充分支持。

陳亭妃也承諾，未來市府採購大小工程，不論價格標或最有利標，都會公開透明，並導入法務部機關政府廉政平台，接受民眾監督。她呼籲選民明天踴躍投票，每一張選票都是關鍵力量，為台南400年第一位女市長共同一起寫歷史。

陳亭妃表示，地方建設有需要中央協助的，未來每周四的行政院會，彙整地方問題，能由市府處理的就立即解決，涉及中央權責的則向中央及相關部會反映，打造有效率的行動政府。

民進黨台南市長候選人陳亭妃今天展開37區鐵馬催票最後一程，上午從鹽水武廟出發，有支持者騎電輔車來為她加油。記者吳淑玲／翻攝

民進黨台南市長候選人陳亭妃今天展開37區鐵馬催票最後一程，上午從鹽水武廟出發，也向鄉親報告騎鐵馬是要深入巷弄了解地方的需要。記者吳淑玲／翻攝