在基隆港海洋廣場前海域展出的15公尺高水上氣球「黃阿瑪」，展期2個月今天結束，上午工作人員開船將黃阿瑪拖離基隆港到台船，不少民眾拍照送別。民進黨基隆市長候選人童子瑋說，在他當選市長之後，基隆港每年都會有不同IP呈現，帶動基隆的觀光發展。

童子瑋說，為期2個月的展期，今天正式歡送「黃阿瑪」離開，這是離開也是另一種的開始，他保證，在他當選市長之後，基隆港除了「基港雙心」建設會同步進行外，每年都會有IP呈現，目標是要讓基隆港變得好住、好玩、好有趣。

童子瑋表示，未來他當市長有行政資源，會串聯全基隆市的商圈，把基隆港IP做城市共同行銷，帶動基隆的經濟發展，這是IP在基隆港最重要的目的，讓大家喜歡回基隆，也到基隆玩，帶動基隆的觀光發展。

童子瑋感謝2個月來大家來參觀，黃阿瑪是前總統蔡英文眼中的「大貓」，也感謝前議長黃景泰的建議和規畫，黃景泰先前議長任內辦黃色小鴨，黃景泰是歡送過兩個IP離開基隆的人，非常辛苦。

「黃阿瑪的後宮生活 X 基隆400童樂會」9月24日在基隆港點燈開幕，賴清德總統與童子瑋共同為15公尺高的黃阿瑪點燈。童子瑋以基隆建城400年，希望透過文化、藝術與親子活動，讓港區成為城市歡慶的重要舞台展期到11月27日投票前一天。

但因黃阿瑪展出的地點是基隆海海洋廣場前海域，也曾引發藍營曾批評中央「獨厚」，質疑助攻童子瑋競選，但港務公司及童陣營都表示依法申請、核准，2個月來雖有不少人潮，但也引發爭議。

童子瑋說，為期2個月的展期，今天正式歡送「黃阿瑪」離開。記者游明煌／攝影

童子瑋說，為期2個月的展期，今天正式歡送「黃阿瑪」離開。記者游明煌／攝影

童子瑋說，為期2個月的展期，今天正式歡送「黃阿瑪」離開。記者游明煌／攝影