嘉義市長選舉明天投票，擔任市長候選人張啓楷競選總幹事的民眾黨創黨主席柯文哲，陪同張啓楷南田市場拜票，請託攤商民眾支持。媒體提問柯對張啓楷選情是否有信心，柯說，「有信心、義無反顧拚到底」；針對張啓楷選前祭出三大建設承諾：任內未動工不競選連任，柯肯定說，「這是張啓楷展現必勝、破斧沉舟的決心。」

張啓楷自評對選情審慎樂觀，他表示，最近看到許多支持者自發性投入市場拜票及街頭拉票，讓他相當感動，甚至有支持者專程開車20分鐘到文化路口替他加油，還興奮地說要幫他多拉兩票。張啓楷表示，許多鄉親期待嘉市在市長黃敏惠既有優越城市治理基礎上，迎接新的發展，也希望他當選後能為下一代創造更好的未來。

張啓楷指出，這次選舉重要關鍵之一，就是年輕選民是否願意返鄉投票。他特別提到，柯文哲今天再度到嘉義助選，就是喚起年輕世代的政治熱情，呼籲在外地求學、工作及生活的嘉義子弟返鄉投票，只要有更多年輕人回到嘉義投下選票，就能增加勝選機會。

張啓楷將今晚中央噴水圓環選前之夜造勢遊行活動，視為選情重要指標，有多少沉默民眾願意站出來，將是選戰最後階段重要關鍵。他回憶2024年總統大選期間，柯文哲獲得許多年輕選民支持，呼籲當年支持柯文哲年輕朋友，這次也能展現相同熱情，站出來支持。

張啓楷再次強調，如果當選市長，任內三項重大建設沒有啟動動工，將不會競選連任，三大建設：高鐵聯外輕軌；北港路產業廊道；文化公園地下停車場。三大建設對嘉市未來發展都非常重要，若當選將盡快推動，並以任內啟動動工作為檢驗施政決心標準，參選就是爭取為鄉親服務的機會，最後一天全力衝刺。

嘉義市長選舉明天投票，擔任市長候選人張啓楷競選總幹事的民眾黨創黨主席柯文哲，陪同張啓楷南田市場拜票，請託攤商民眾支持。記者魯永明／攝影