追星應援文化蔓延到選戰！民進黨台中市長候選人何欣純因支持者敲碗許久，一連推出4款「台中桂綸鎂」造型系列限定小卡。何欣純今天預告，「迎向欣台中」選前之夜將將發行最終版小卡，裡面有小心思，請大家期待。免費發送，美美的何欣純、台中的桂綸鎂，分享給大家。

何欣純今天上午9時在競總主委蔡其昌，以及同黨市議員曾威、張家銨的陪同下，先參拜烏日九德天德宮，隨後大車掃烏日、大肚、龍井、梧棲、沙鹿、清水、大甲、大安、外埔，受到支持者熱情的歡迎。

何欣純競總表示，何欣純重視演唱會經濟，選戰期間也深刻感受到追星應援文化的熱情，特別回應支持者製作「台中桂綸鎂」造型系列小卡，共有4款。首款小卡已於日前高雄市長陳其邁陪同北屯及北區車掃時發放，第2款25日前總統蔡英文陪同的豐原車掃亮相，昨合體立委林楚茵太平車掃發放第3款。

何欣純受訪時說，因應支持者要求，發行「台中桂綸鎂」系列小卡。最終版小卡將於選前之夜發放，這張小卡有一些小心思在裡面，請大家期待。今晚選前之夜請大家一起來為她做最後的加油打氣，請大家來索取她的小卡，免費發送，美美的何欣純、台中的桂綸鎂，分享給大家。

「迎向欣台中」選前之夜今晚6時30分在文心森林公園圓滿戶外劇場登場，包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、立委郭昱晴、衛福部政務次長林靜儀、教育部政務次長張廖萬堅、蔡其昌總召暨競總主委等人都會到場。

台中市長候選人何欣純（中）昨展示現場發送的限定版「台中桂綸鎂」小卡，右為立委林楚茵。記者趙容萱／攝影

台中市長候選人何欣純今在競總主委蔡其昌陪同下，從烏日出發展開大車掃。記者趙容萱／攝影