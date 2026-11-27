台東縣長選戰進入最後一天，兩位候選人分別透過不同方式向選民表達訴求。國民黨候選人吳秀華透過感性文字，感謝選戰期間一路支持、陪伴她的台東鄉親，細數走訪地方的點滴與對未來的期盼；民進黨候選人陳瑩則獲得中央及地方政治人物錄影力挺，包括衛福部長石崇良、環境部長彭啓明、高雄市長陳其邁，以及新北市長候選人、立委蘇巧慧，展現跨中央與地方的支持聲援。

吳秀華表示，這段時間從山線到海線、從市區到偏鄉部落，一步一腳印走遍台東各地，與鄉親面對面交流，聽見長輩的叮嚀、年輕人的期待，以及農民對產業未來的盼望，每一份託付與鼓勵，都深深放在心上。

她坦言，選舉過程有歡笑、有感動，也有許多不為人知的辛苦，曾經疲憊，也曾感到委屈，但每當想起鄉親握著自己的手，給予鼓勵與支持，就提醒自己一定要堅持下去，不能辜負大家對台東未來的期待。

吳秀華說，台東不只是一個生活的地方，更是大家共同的家，有父母、有孩子、有辛苦打拚的農民，也有世代守護這片土地的原住民族朋友，每一個家庭都值得擁有更好的生活。她期待未來長輩能安心享老，年輕人能在家鄉看見希望，農民有穩定收入，孩子能在更好的環境中成長，讓願意留在台東、為台東努力的人，都能對未來充滿信心。

吳秀華表示，自己不敢說什麼都會，但承諾一定認真做、用心做，遇到問題不逃避，面對責任不退縮。她也感謝一路相挺的鄉親，表示每一雙握過的手、每一句加油打氣及每一張真誠笑容，都是繼續向前的力量。

陳瑩方面，選前最後階段則有中央及地方政治人物透過影片表達支持。衛福部長石崇良肯定她長期關注台東醫療、長照及原住民族健康議題；環境部長彭啓明則肯定她對東海岸環境保護的關注，以及面對地方開發議題時，積極與中央部會溝通的作為。

高雄市長陳其邁也以過去共事的老同事身分錄影推薦陳瑩，肯定她的工作表現；新北市長候選人、立委蘇巧慧同樣透過影片表達支持，為陳瑩選戰加油。陳瑩陣營表示，台東未來發展需要中央與地方合作，感謝中央部會首長及地方政治人物在選戰最後階段給予肯定與支持，期盼未來能整合各方資源，為台東爭取更多建設與發展機會。