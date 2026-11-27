嘉市長選戰倒數，民眾黨前主席柯文哲上午陪同市長候選人張啓楷南田市場拜票前，接受媒體聯訪，砲轟民進黨台北市長候選人沈伯洋涉及索羅斯基金會境外資金爭議，柯文哲指出，沈伯洋除涉及索羅斯創辦開放社會基金會（OSF）研究經費，也牽涉美國資金，外界真正關心的不是錢有沒有進入個人口袋，而是資金究竟從哪裡來、申請多少、何時到帳，以及最後用到哪裡、由誰決定。

柯文哲表示，索羅斯是國際金融市場極具爭議的人物，當年亞洲金融風暴期間，其金融操作曾引發韓國、泰國等國金融市場劇烈震盪，因此索羅斯基金會資金往來，更應該受到社會檢視。他質疑，沈伯洋相關團體接受境外基金會資助，應該完整公開申請過程、金額、資金流向及實際用途，不能只以學術研究經費帶過。

柯文哲認為，境外資金涉及公共利益與國家安全，應該進一步釐清相關金流及監督機制。他也將話題延伸到綠營高雄市長候選人賴瑞隆政治獻金爭議、新北市長候選人蘇巧慧家族涉及政府投資爭議，若按柯文哲標準，賴瑞隆、蘇巧慧、沈伯洋早就收押了，質疑相關案件是否受到司法一致標準檢視，

他說，沈伯洋這一局大概玩完了，有一句話說「如果你不知道自己以前幹過什麼壞事，去選舉就知道了」，沈伯洋就是最好的例子。

柯文哲批評，近來司法案件接連受到關注，社會對司法是否公平、公正已有疑慮，不能因為選舉即將結束，就讓爭議不了了之。他強調，政治人物面對外界質疑，應該正面回答，相關資金及經費問題都應攤開接受社會檢驗。

張啓楷表示，他是在立法院最早揭露沈伯洋接受境外資金者，其中最受爭議的就是索羅斯創辦的開放社會基金會，相關團體接受近4000萬元資助，此外還涉及美國在台協會（AIT）及美國國務院相關經費，資金來源、申請過程及實際用途都應向社會清楚交代。

張啓楷指出，索羅斯是國際金融市場極具爭議的人物，當年亞洲金融風暴期間，其金融操作曾引發韓國、泰國等國金融市場劇烈震盪，索羅斯基金會及相關團體在世界各國的活動也引發不少爭議。他質疑，沈伯洋接受相關境外資金，卻沒有充分說明資金用途及相關細節，外界有權追問。

張啓楷表示，當時他在立法院就曾針對相關資金提出質疑，辦公室也曾向美國相關單位查詢，要求釐清沈伯洋為何接受AIT及美國國務院相關經費。他認為，境外資金涉及國家安全及政治運作，尤其政黨及相關團體接受外國資金，是否符合台灣法律規範，更應該嚴格檢視。

張啓楷強調，沈伯洋目前雖然受到民進黨重視，但相關資金爭議不應因為政治身分而獲得特殊待遇，應該公開交代資金來源、金額及用途，接受社會檢驗。張啓楷認為，沈伯洋境外資金爭議可能對民進黨選舉形象造成衝擊，呼籲相關當事人正面回應，不要迴避問題，讓外界清楚了解境外資金究竟流向何處。

申請美國金融家喬治索羅斯（George Soros）的開放社會基金會（ＯＳＦ）相關經費一事，民進黨台北市長候選人沈伯洋曾告國民黨團立院總召、立委傅崐萁造謠，但日前敗訴，已上訴二審。對於外界質疑，沈伯洋昨天回應說，學者申請研究經費，不是天經地義嗎？不管是跟哪一個國家、哪一個組織申請經費，背後都沒有共濟會、蜥蜴人。