國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩昨晚原訂與竹東鎮長候選人范國威舉辦溪南選前之夜，但因徐欣瑩絕食抗議住院，由胞弟徐世勳代為出席。徐世勳表示，姊姊堅持絕食是為了抗議司法不公，若停止絕食，恐怕就沒有人再關心此事、為受害者伸張正義。

九合一選舉進入最後決戰時刻，徐欣瑩競選總部昨晚與范國威在竹東戲曲公園舉辦溪南選前之夜，支持者在活動開始前陸續湧入會場，展現國民黨地方團結氣勢。徐欣瑩因不滿檢警搜索、扣押助理電腦等設備，發起絕食抗議，昨晚已進入第7天，目前仍在醫院休養。

徐世勳致詞時表示，徐欣瑩目前仍在醫院，但很努力想要出來，這幾天許多人詢問為何姊姊堅持絕食？他指控，這次選舉全台許多國民黨候選人遭受民進黨司法迫害，包括范國威及徐欣瑩，姊姊看到這些事情，感到相當心痛。

徐世勳也指控，徐欣瑩20多歲的女助理沒有犯罪，卻遭警方帶走，不僅未能獲得律師協助，還受到言語恐嚇，即使返家多日，至今仍因恐懼而難以入眠。徐欣瑩認為，這些事情若能發生在自己身上，也可能發生在任何人身上，這正是她堅持絕食的原因。

徐世勳批評，檢警透過搜索扣押與案情無關的辦公室電腦及手機，質疑目的是為了繼續栽贓、抹黑徐欣瑩。他說，姊姊認為若停止絕食，相關事件恐不再受到社會關注，因此堅持透過絕食抗議，為所有遭受司法不公對待的人伸張正義，也不能讓范國威所受到的委屈被埋沒。

徐世勳表示，徐欣瑩這幾天已收到許多鄉親的關心與祝福，也會努力讓身體趕快復原。未來若順利當選縣長，將推動竹東鎮升格為市，並與范國威攜手打造全國首屈一指的城市。

徐世勳也細數姊姊過去政績，指出徐欣瑩擔任立委期間，為新竹縣爭取超過200億元經費，反觀過去曾有縣長讓新竹縣負債達422億元，強調徐欣瑩才是真正為新竹縣發展努力的人，未來也將持續提升社會福利、健全地方財政，帶動竹東及新竹縣整體發展。