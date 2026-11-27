基隆市長選戰進入最後一天，民進黨候選人童子瑋今公布競選總部主任委員、前總統蔡英文推薦影片。蔡英文說，童子瑋是她非常欣賞的新世代政治人物，具有熱情、創意與行動力，也有服務基隆的豐富經驗。她相信基隆的未來，需要更多年輕人一起參與、一起改變，呼籲在外地工作的基隆青年，11月28日記得返鄉投票。

蔡英文說，這一次她擔任童子瑋的競選總部主委，他是有熱情、有創意，也有行動力的年輕市長候選人，是她很欣賞的新世代政治人物，除了具有年輕人的想法，也有長年服務基隆所累積的豐富經驗。

蔡英文指出，她相信基隆的未來，需要更多年輕人一起參與、一起改變。在選戰最後一天，她也特別向在外地工作的基隆青年喊話，11月28日要拜託在外地工作的基隆青年，記得返鄉投票，支持1號童子瑋，一起為基隆帶來新的改變。

童子瑋表示，回顧這一路的選戰，心中對蔡英文有說不完的感謝，從她答應擔任競選總部主任委員，到親自來到基隆參加造勢晚會、陪著他走過基隆的大街小巷，蔡英文一次又一次用行動給予他溫暖與鼓勵。如今選戰走到了最後一天，再次聽見蔡英文對自己的肯定，心中除了感動，更感受到一份沉甸甸的責任。他會永遠記得這份信任，也期許自己成為一位值得這份信任的人。

童子瑋說，他想起自己20多歲時，看著身邊的朋友一個個離開基隆的心情。他知道，許多在外地打拚的基隆人，心裡始終牽掛著家鄉，也期待有一天能夠回來。他希望有朝一日，年輕人回到基隆，可以在熟悉的街道上找到自己的工作、陪伴自己的家人，在從小長大的地方實現人生的夢想。這是他選擇從政的初衷，也是一路走到今天，始終放在心裡的願望。

蔡英文錄影推薦童子瑋年輕有行動力，籲外地工作青年返鄉投票。圖／童子瑋競辦提供