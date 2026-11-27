民進黨雲林縣長候選人劉建國選前最後一天回防故鄉斗六市，鎖定雲林最大票倉全力衝刺，今天與民進黨斗六市長候選人尹令瑛展開全天車隊及徒步掃街拜票。劉建國表示，斗六市長期由藍營執政，近70年沒有出過縣長，希望最後一天回到故鄉爭取支持，不僅力拚縣長選舉勝利，也盼尹令瑛高票當選，打破斗六政治版圖紀錄。

劉建國表示，選戰最後一天，他選擇回到雲林縣治所在地斗六市爭取支持。斗六市80年來不曾有民進黨執政，希望這次市長選舉能打破歷史，讓民進黨提名的尹令瑛高票當選，邀請斗六市民共同開創新局。

他也說，斗六是自己的故鄉，近70年來沒有出過雲林縣長，期待透過最後一天的拜票行程，引起市民共鳴，讓故鄉給予更多支持，成為帶領雲林向前的重要力量。

劉建國表示，選舉期間經歷各種風風雨雨，但他始終堅持正面選舉，也會努力到最後一刻，希望獲得選民最大的祝福與支持，有機會帶領雲林大步向前。

劉建國今天下午預計由民進黨立委范雲陪同展開車隊掃街，晚間再回到斗六市徒步拜票。 國民黨候選人張嘉郡下午將由立法院長韓國瑜陪同在斗六市車隊掃街拜票、晚上6時也將在斗六市徒步掃街。