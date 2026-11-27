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絕食153小時病床照曝光！徐欣瑩閉眼打點滴 爭取今晚現身
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩絕食抗議進入第8天，截至今天上午6時已達153小時。徐欣瑩團隊今在臉書曝光住院照片，只見她閉眼躺在病床上打點滴，身體仍相當虛弱。今天是選前最後一天，徐欣瑩正爭取今晚出席選前之夜，盼能親口向支持者道謝。
徐欣瑩因不滿李姓助理遭檢警搜索，自20日晚間起在新竹地檢署前展開絕食抗議，23日凌晨因身體狀況不佳緊急送醫，至今仍在醫院。徐欣瑩團隊今天透過臉書公布她的最新身體狀況，指出徐欣瑩仍非常虛弱，伴隨暈眩、全身無力等症狀，讓團隊成員相當心疼與擔憂。
針對外界詢問，為何李姓助理已獲無保請回，徐欣瑩仍堅持絕食抗議？徐欣瑩團隊轉述，徐認為，如果民進黨可以利用司法工具搜索他們的家，就可能搜索全台灣任何一個人的家，如果連她都選擇沉默，未來恐怕再也沒有人敢為受害者發聲，受到司法迫害的人也將無法伸張正義，這是她堅持至今的原因。
明天就是投票日，徐欣瑩能否現身今晚選前之夜，也成為外界關注焦點。徐欣瑩團隊指出，這段時間許多支持者持續為她加油打氣，這些關心徐欣瑩都收到了，她也很努力想讓身體趕快好起來。
徐欣瑩向團隊透露，徐欣瑩正爭取今晚出席選前之夜，希望親口向大家說一聲謝謝，感謝那些至今仍相信陽光政治的人。團隊也表示，真心希望徐欣瑩身體狀況能夠好轉，呼籲支持者一起為她集氣。
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