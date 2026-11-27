今天是投票倒數最後一天，民進黨基隆市長候選人童子瑋今天凌晨在臉書貼文，感謝前總統蔡英文真的給了他很多支持。先是答應接任他的競選總部主委，前幾天的「基隆童行 造勢晚會」也來為他站台加油，甚至讓他凹到她全台第一次車掃，「請給我4年機會，讓我證明我還能做得更多、更好」。

童子瑋說，其實對於基隆發展的停滯，他想小英總統一定也有很多感觸，因為當年就是在她總統任期內，和前市長林右昌市共同合作，推動國門廣場、港區再生，還有最困難的軍港西遷，才讓基隆港重新向市民打開。

童子瑋表示，那時候他才剛開始擔任議員，看見一項項建設從規劃到落實，也讓我明白城市要改變，除了市長要有想法、有執行力，同時也需要能爭取中央支持。

他後來擔任議長，開始協調不同黨派與七個行政區的需求，對基隆的市政，以及如何整合資源有了更扎實的歷練。宣布參選後，他也針對市民生活中的困境推出許多政見，從交通改革、公車維新、醫療升級等生活面向，到七大行政區的夢想藍圖，每一項他都有明確的目標、也有實際推動的做法。

童子瑋說，正好今年適逢基隆400年，他一直認為，選舉是全國最關注基隆的時刻，所以舉辦「基隆400童樂會」活動。小英總統說，她看到活動時覺得很有趣，但她更看見了整場活動背後的目的，以及企劃、整合到執行的苦心。

童子瑋認為，無論是提出政策，或是籌備活動，創意和落地的執行力缺一不可，更需要中央地方能順暢合作，才有更大助力來推動城市前進。很多基隆人在過去小英總統、右昌市長執政的時代，就已經有很深的體悟。

童子瑋希望11月28日懇請大家把手中珍貴的一票交給我，讓他成為你的生活市長。他還沒上任就已經舉辦「基隆400童樂會」、推動1813L車次直達台北，請給他4年機會，讓他證明他還能做得更多、更好。