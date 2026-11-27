聽新聞
0:00 / 0:00
桃園市長選戰倒數 黃世杰妻子徐青曝當初支持參選理由
2026選戰倒數階段，民進黨桃園市長候選人黃世杰釋出新影片，妻子徐青吐露對黃參選市長的憂慮、期待以及下定決心支持的心態轉變，強調黃沈穩踏實，一定會做好大家在意的事。
徐青近日陪黃世杰競選桃園市長，因寒冬車掃過程邀黃世杰熱舞爆紅，也讓大家看到政治人物私底下靦腆逗趣一面。
徐青吐露她與黃世杰的孩子還很小，因此她最初對黃世杰參選市長其實很擔心，但她明白，他們為社會做的事，都跟孩子將來的生活有關，而孩子一直看著他們也會學習，學習遇到不同意見如何好好說話、碰到挫折如何繼續努力、以及如何善待他人、愛護家鄉，所以她決定支持世黃杰參選。
徐青強調，她所認識的黃世杰是沉穩踏實，遇到問題願意花時間弄清楚，也願意替別人的處境，多想一步，相信他會把大家在意的事，一件一件做好。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。