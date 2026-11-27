2026選戰倒數階段，民進黨桃園市長候選人黃世杰釋出新影片，妻子徐青吐露對黃參選市長的憂慮、期待以及下定決心支持的心態轉變，強調黃沈穩踏實，一定會做好大家在意的事。

徐青近日陪黃世杰競選桃園市長，因寒冬車掃過程邀黃世杰熱舞爆紅，也讓大家看到政治人物私底下靦腆逗趣一面。

徐青吐露她與黃世杰的孩子還很小，因此她最初對黃世杰參選市長其實很擔心，但她明白，他們為社會做的事，都跟孩子將來的生活有關，而孩子一直看著他們也會學習，學習遇到不同意見如何好好說話、碰到挫折如何繼續努力、以及如何善待他人、愛護家鄉，所以她決定支持世黃杰參選。

徐青強調，她所認識的黃世杰是沉穩踏實，遇到問題願意花時間弄清楚，也願意替別人的處境，多想一步，相信他會把大家在意的事，一件一件做好。