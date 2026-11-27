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選舉會過去、建設不能停！張善政親筆信籲支持者出門投票
2026地方選舉倒數，民進黨桃園市長候選人黃世杰26日在中壢舉辦大型造勢晚會，賴清德總統助講時稱國民黨桃園市長張善政是「國宴大廚」，對在地特色料理「煮不到位」；張善政則是深夜以親筆信向選民喊話「選舉會過去，建設不能停」細數執政4年政績，強調桃園穩定向前需要大家支持他。
張善政親筆信寫道「我是土木工程出身，務實做事，為市民服務，是我的信念」，細數執政4年改善上百所學校通學廊道，讓孩子上學的路更安全，也推動免費營養午餐及教科書，近20萬名孩童受惠，減輕家長負擔。另外，醫療及婦幼福利方面，他推動肺癌篩檢已服務近8萬名桃園市民，市立醫院第一所分院也已開工，婦女及兒童福利也是六都第一。
建設方面，張善政也指捷運綠線北段邁向通車，未來四年各線工程將一段一段往前推，路網逐步完善。
張善政說，市長一任四年，但捷運、學校、醫院，市民要用幾十年，因此建設中的工程進度與品質，他會從頭盯到尾，但建設要穩定向前，需要大家用選票支持。
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