選戰進入最後倒數，桃園市長張善政26日深夜在FB發文，也貼出他的手寫文字，張善政提到，選舉會過去，建設不能停，市長一任四年，但捷運、學校、醫院，市民要用幾十年，建設中的工程，他要從頭盯到尾，桃園的建設要穩定向前。

張善政表示，各位親愛的桃園市民朋友，投票日將至，有些話想親筆寫下來，與大家分享。選舉會過去，建設不能停，他是土木工程出身，務實做事，為市民服務，是他的信念。

張善政指出，這四年，超過100所學校的通學廊道改善，孩子上學的路更安全。近20萬名孩子享有免費營養午餐與教科書，家長少了一筆負擔。近8萬名市民完成肺癌篩檢，市立醫院第一所分院也已開工，我們（指桃園市）的婦女及兒童福利，六都第一。捷運綠線北段邁向通車。未來四年，各線工程一段一段往前推，大家期待已久的捷運路網，逐步完善。

張善政說，市長一任四年，但捷運、學校、醫院，市民要用幾十年，也因此，建設中的工程，他要從頭盯到尾，進度他盯，品質他把關，桃園的建設要穩定向前，需要您這一票，11月28日，請和家人一起出門投票，支持2號張善政。