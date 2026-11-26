民進黨前秘書長、內政部前部長、基隆市前市長林右昌本月初從美國返台後全力投入各地輔選，也馬不停蹄地為基隆市長候選人童子瑋輔選，今天選戰倒數最後兩天，林右昌深夜在臉書發文表示，4年前未能順利交棒，讓基隆繼續進步，是他心中最大的遺憾，這次換童子瑋上陣，他非常期待。

林右昌並吐露他當年從沒沒無聞開始，如何1年內走破6雙鞋，5年內連續參選二次市長、一次立委與擔任市長八年期間奮鬥的點點滴滴。

林右昌今晚近11時在臉書貼文說，他從美國回來後我馬不停蹄地為子瑋輔選，從凌晨3點半的崁仔頂魚市、果菜市場，到白天的徒步掃街，再到大雨中的車隊掃街；跟子瑋發表市港政見，宣示做他未來施政的顧問與靠山。

林右昌說，這段時間，他陪著子瑋走過許多熟悉的街道，不斷回想起自己過去深耕基隆，在5年內連續參選三次大選（二次市長、一次立委）與擔任市長八年期間的點點滴滴。

他從2008年開始耕耘基隆市長選舉，那年他38歲，沒有資源，知名度也趨近於零。他每天能做的事情，就是和一名時薪90元的工讀生在街上跟市民拜票，宣傳說明他的理想。「我花了1年多的時間深耕基層，走破6雙鞋，踏遍了基隆的大街小巷。」

林右昌形容，不但走到基隆靠近萬里最偏遠的山上，也去到基隆、汐止交界從來沒有候選人去拜票的地方。初生之犢不畏虎，他甚至趁著市府辦母親節活動的機會，大膽走進國民黨基隆市黨部拜訪。

林右昌表示，2009年，他的對手是尋求連任的張通榮，張是6屆議員、2任議長，基層實力雄厚，他在競選的過程中，聽到最多的不是「加油」，也不是「當選」。而是，氣餒與自我放棄的聲音，因為基隆是深藍選區：「基隆不可能改變，誰來做都一樣」。

林右昌說，那次他拿到65673票，雖然以兩萬票之差落選，卻打了一場與民進黨傳統風格完全不同的選戰，創下民進黨自1997年以來在基隆得票的最高紀錄。敗選了，可是他並沒有休息，他謝票謝了一個月。

2012年，他跟小英總統一起，他參選立委，主打「交通立委」的訴求。那次拿到84487票，增加了近2萬票。2014年，他拿到101010票，又增加了1萬6千多票，以過半的53.15%，當選基隆市長。

林右昌說，8年時間，他和市政團隊兢兢業業，把握每分每秒，珍惜每一份預算。那時，基隆市財政很糟，負債比例高達47.36%，是全國第三高，差一點就破產，根本不像一個在大台北生活圈的城市。當時，債務餘額高達124億元，卸任時已把債務餘額降到67億元。

2022年長達11天的「城市博覽會」不只是他8年「城市治理成果的展示」，還包括了市府團隊、專業團隊以及許多市民的參與和努力，讓全國與基隆人看到這個城市未來的願景藍圖，林右昌說，從博覽會可看到，他怎麼把「不可能，變成了可能」。

林右昌無奈說，但這幾年來，他與團隊8年的辛苦努力「崩壞了」，「我不只是傷心，而是非常痛心」，現在，他要拜託基隆鄉親，不要被黨派情勒綁架，請重新拾起2014年10萬1010張選票，11月28日和他一起來完成「隔代交棒」的歷史使命，重回榮光。