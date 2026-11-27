選戰倒數，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩為抗議司法介選，絕食進入第八天。國民黨昨舉行記者會表示，律師團隊已整理檢警違法的十五點可疑事項向地檢署提告。國民黨主席鄭麗文昨赴新竹掃街拜票表示，支持提告新竹地檢署檢察官意圖使人不當選，「相信選民會還徐欣瑩公道」。民進黨縣長候選人鄭朝方持續掃街催票，展現團隊最後的衝刺氣勢。

律師徐豪駿表示，影片非徐欣瑩團隊製作、散布，網站也不是他們架的，小編只是轉貼，問一句「這件事情是真的嗎？」廿日晚間就被帶往新竹地檢署。徐欣瑩因絕食仍在醫院，律師團隊代她對「假案大辦、小案硬辦」提出嚴正抗議。

徐豪駿指出，小編在夜間、沒律師的情況下受訊問，競總電腦遭扣押，律師團隊已整理檢警違法的十五項可疑事項向地檢署提告，「遲來的正義不叫正義，都選完了不叫正義」。

新竹警方日前針對搜索徐欣瑩的競辦一事說明指出，搜索地點以法院核發的搜索票所載地址為準，執行當時，大樓一樓標示牌及該處所門口均無可辨識為特定候選人辦公室的標示或競選標誌。此一說法引來外界質疑，搜索票通常是警方透過檢察官聲請，且在地警察局如果連候選人競辦都不知道，警察局長好意思說嗎？

民進黨竹北市長候選人曾聖凱與綠營市民代表候選人昨舉行記者會幫檢方背書。

鄭朝方昨天鎖定竹北大本營掃街。鄭朝方說，選戰以政績為主軸，希望翻轉選風。