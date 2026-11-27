明天就要投票，雲林縣長選舉白熱化，國民黨縣長候選人張嘉郡陣營昨天帶著三、四十瓶貼有民進黨縣長候選人劉建國競選文宣的洗手乳和牙膏，到雲林地檢署按鈴控告劉，疑在多個鄉鎮贈送超過卅元的物品，涉嫌違反選罷法。事隔不到三小時，劉陣營在律師陪同下回擊說明物品均未違法，並反控對方違反選罷法。

張嘉郡團隊陳姓人員代表鈴控告，當場將三、四十瓶貼有劉建國文宣的洗手乳、牙膏倒在地上，指控劉陣營疑涉違反選罷法。陳姓人員指出，白人牙膏每條一百卅公克，市價約卅五至五十五元，兩百五十毫升抗菌洗手乳每瓶也約五十五至六十元，均有一定行情，不應以大量採購降低成本判斷物品的價值，更不能將卅元當成賄選與否的法律免責線。

陳指出，賄選對價關係應綜合考量交付物品的價值、對象、時間、方式及整體情境，近期彰化地檢署偵辦村長候選人重複發放米酒案件，或有人送衛生紙等，即使單價不高，仍可能因重複發放、累計價值及整體交付情境，而有涉賄的疑慮。

張嘉郡競總表示，對於有價的民生用品必須釐清發放數量、受領戶數，不能僅以單項商品價格低微，就認定沒有賄選嫌疑，呼籲檢調毋枉毋縱，依法追究。

劉建國競總主任林廉貴也由律師林羣期陪同，到地檢署按鈴控告張陣營。林廉貴說，牙膏上印有劉建國照片，是客製化的競選文宣品，製作成本只有廿三元，其他縣市候選人都有訂製，產品資料都查得到。洗手乳則提供各宮廟讓信眾洗手，並未送給選民，呼籲張陣營要像牙膏所印的「黑白分明」字樣，不容用烏賊戰來抹黑。

林羣期表示，對方指控與事實不符，違反選罷法散布不實事項、意圖使人不當選規定，因此提告。