賴清德總統今晚到桃園中壢出席「南桃園大團杰造勢晚會」，與民進黨桃園市長候選人黃世杰第六度同台造勢，賴清德形容桃園市長張善政是「國宴大廚」，要來煮在地的特色料理，「是絕對煮不到位」。張善政競選辦公室回應，桃園值得擁有具有「國宴大廚功力」的市長。

針對賴清德於造勢晚會中提及的「空降說」、「國宴大廚論」以及對過去四年施政滿意度的質疑，張善政競選辦公室發言人莊鎧毓表示，非常感謝賴清德總統在造勢場合上，每次替黃世杰站台一次，就要再一次肯定、再一次讚美張善政過去從行政院政務委員、行政院長到企業界的完整歷練。

張鎧毓指出，正如總統所說，張市長具備處理國家級事務的經驗，而這四年來，團隊正是運用這份中央決策的視野與跨部會協調的專業，來解決桃園在軌道交通、產業轉型與民生建設上的複雜難題。張市長已曾回應過賴總統：「在哪裡付出，心就在那裡。」

莊鎧毓指出，桃園是一座正在快速成長、兼具科技與多元產業的國際城市，當然值得擁有具有「國宴大廚功力」的市長，桃園需要的正是一位能與中央接軌、具備宏觀規畫能力的治理者。

莊鎧毓表示，過去四年，市府團隊一步一腳印，無論是推動婦幼福利、基北北桃生活圈的交通整合，或是協助企業升級，都獲得許多市民的肯定。張市長對桃園的承諾早已化為每日的具體政績，會繼續用實實在在的建設，爭取所有桃園市民的認同與支持。