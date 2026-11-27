烏山頭水庫水面型光電板成台南市長選戰交鋒焦點，國民黨候選人謝龍介質疑業者在公司籌設階段就申請做光電板，昨到台南地檢署告發星曄綠能、南市府法人代表市長黃偉哲及承辦人員、經濟部當時的部長及承辦人員，違反公司法、貪汙治罪條例圖利罪嫌。

南市經發局駁斥不法，批謝「張冠李戴、誤導視聽」烏龍爆料，嚴重打擊基層公務員士氣。

謝龍介說，從很多的資料中重新審視，業者星曄綠能在二○二○年一月卅一日送件，僅十二天、同年二月十二日就獲准了，但北市府二○二○年九月才准星曄設立公司，「官商勾結莫過於此，十二天就能打造出十三公頃的再生能源板」。

謝龍介意指是收到相關資料才告發，他說，「現在已經起風了，大家願意將資料拿出來，就表示真的看不下去」。

民進黨市長候選人陳亭妃指出，對光電板的立場始終一致，要求公開透明、嚴格監督把關，絕不能有任何包庇或潛規則，國民黨從中央到地方不斷操作烏賊戰，候選人應拿出實際作為接受檢驗。

經發局表示，電業籌設的實質審查及准駁權全權在經濟部能源署，「十二天」期間是市府依法完成形式檢核後「核轉」中央審查，非市府核准。針對業者申請時尚未取得公司執照，經發局說，依經濟部規定，業者在申請電業籌設許可階段，本就能以公司籌備處名義提出申請，另烏山頭光電案是以正式公司名義與台電簽約，非公司籌備處。