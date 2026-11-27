國民黨台南市長候選人謝龍介、民眾黨嘉義市長候選人張啓楷昨皆提前辦選前造勢活動，國民黨主席鄭麗文以烏山頭水庫光電板批台南人支持民進黨逾卅年「真心換絕情」，謝龍介也批此事「賺人民的錢還要我們命」。

謝龍介活動主辦單位宣布破萬人參與，藍白大咖出席助陣；民眾黨主席黃國昌說，民眾黨推動長者健保費補助案三讀通過，以及立院完成老農津貼修正，民進黨政府都不副署，民進黨台南市長候選人陳亭妃一次又一次選擇跟黨意站在一起，只有謝龍介告訴民進黨政府，台南人的權益絕對不容許踐踏。

國民黨主席鄭麗文說，行政院長卓榮泰保證翡翠水庫不設光電板，和對烏山頭水庫態度有別，「為何台北人開口，咱的院長就保證再保證，台南人說破嘴沒被當一回事」，且種電裡面多少利益，賴清德總統恐也無法解決，「台南已經完全走鐘、失控了，要變乾淨要有希望，只有支持謝龍介」。

謝龍介說，民進黨種電弄到水庫光電板，「是賺台南人民的錢、還要我們命」，上任一年內一定依法拆除，而對手稱要讓他拿不到選舉補助款，他參選不是為領補助款，所以要捐出作為檢舉弊案獎金，而針對立法院通過普發二萬元法案，要邀市民「明天當一日行政院長，用選票來副署」，他當選一年內發二萬元，這些若做不到，一定辭職謝罪。

張啓楷昨造勢湧入破三千名支持者，鄭麗文、黃國昌、嘉義市長黃敏惠陪張啓楷大進場，讓全場氣氛進入高潮。鄭麗文說，藍白透過協調機制共同推出候選人，得來不易，全力支持張啓楷，讓黃敏惠累積施政成果延續，黃國昌盛讚市長黃敏惠帶領嘉市大步向前，支持有專業、有格局的張啓楷，讓嘉市不要走回頭路。

張啓楷宣示三大承諾，嚴禁蘭潭設光電板，延續老人健保免費政策，「政策要延續，人事要穩定」，市長黃敏惠團隊全留下。另外，當選後要做三件重要建設，高鐵聯外輕軌、北港路兩旁產業廊道、文化公園挖地下停車場。