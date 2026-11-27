高雄市長選戰進入最後對決，今晚選前之夜，曾力讚國民黨候選人柯志恩「有勇氣」的台大前校長管中閔將到場力挺，訴諸溫馨感性。民進黨對手賴瑞隆昨獲高雄市長陳其邁加碼陪同車掃，今晚將再邀請總統賴清德出馬鞏固軍心，衝刺最後一哩路。

柯志恩昨早再深入賴瑞隆本命區前鎮掃街，也為今晚夢時代旁選前之夜暖身。有別於過去大咖雲集，這次僅邀台大前校長管中閔、立法院前院長王金平及藍營立委助講。柯志恩強調把最後一天時間留給市民，沒安排政治大咖，就是跟大家聊一聊，管中閔校長向來非常支持她，所以邀他一起享受高雄市民熱情。

管中閔透過影片分享挺柯原因，指二○一八年台大校長遴選，民進黨傾全力對他發動攻擊，當時柯志恩在立法院主持正義，讓他印象深刻。柯給他最大的感受就是勇氣，她其實可以選擇輕鬆的路，但四年前柯不畏挑戰現任執政者的困難，選輸一樣把人生最精華時間放在高雄，「這種勇氣、決斷，在我認識的人之間絕無僅有」。

「有些情誼來自對是非與價值共同的堅持」，柯志恩感謝管中閔選擇為她仗義執言，站出來力挺。

選戰倒數第二天，高雄市長陳其邁首度陪同賴瑞隆掃街，原定今晚七時出發，昨早臨時加碼白天場，早晚陪賴「旋風式」掃街，他強調六年來城市蛻變已走在正確道路上，高雄的建設不能停，籲市民支持賴瑞隆接棒。總統府秘書長潘孟安也奉賴清德總統之命南下助選，希望賴能延續高雄的發展與榮光。

鑑於台北市長候選人沈伯洋選前之夜緊急取消，賴瑞隆第一時間決定把今晚選前之夜改為「隆洋之夜」，支援沈伯洋，呼籲所有小水滴、小風扇今晚參加。

「隆洋之夜」晚間在捷運鳳山西站旁舉行，除集結在地立委及議員候選人展現團結氣勢，再度邀請賴清德總統及高雄市長陳其邁站台，活動時間較往例提早約一小時結束，隨後由陳其邁再陪同車掃，最後衝刺，也創歷來高雄市長選舉選前之夜「最短版」紀錄。