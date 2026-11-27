美光科技桃園廠勞資爭議未歇，民進黨藉此批評桃園市長張善政趕走科技產業，張善政昨反擊，四年前台積電、四年後美光，政治操作再次重演，難道產業發展只是民進黨的選舉工具？

美光勞資調解一波多折，昨再度協商前，有媒體人指稱，美光董事會可能暫停對台一點六兆元投資，甚至考慮桃園關廠、資遣三千名員工。隨後民進黨臉書批評張善政是全國唯一把科技產業趕走的市長，綠營立委也批評桃園連企業投資都未能穩住。

美光桃園工會抨擊，為何協商前就放話施壓？昨下午美光勞資再度協商，雖無共識，但工會同意十二月二日提出工會方案交付資方，預計十二月四日舉行第三次協調會，盼尋求具體可行的解決方案。

張善政昨晚也強力反擊，選前二天，有人放出美光撤資、關廠等未經證實的消息，接著民進黨官方社群便攻擊他，民進黨是否想過，美光勞資帶著傳聞走進會議室，好不容易建立的互信，會受到什麼影響；政治操作介入產業的代價，四年前龍科擴建案就是教訓。

張善政說，四年前，行政院前院長蘇貞昌選前宣布台積電將進駐龍潭，許多地主不知情，預定開發範圍近九成是私有地，引發地方反彈，導致計畫受挫；市府四年來與國科會、科管局合作，全案已通過審議，正躺在行政院等待核定；四年後，政治操作再次重演。

張強調，市府促成美光勞資談判，就在最關鍵時刻，有人刻意對外散播撤資、關廠的恐慌消息，逼得企業必須澄清闢謠，「選舉操作之惡劣，竟一至於斯」。

張善政說，昨晚總統與閣員到桃園，不是關心美光或勞工，而是為對手黃世杰選舉造勢；他籲卓揆盡速核定龍科三期擴建案，「選舉再兩天就結束了，但企業要繼續經營，員工還要養家活口」，別讓政治算計拖累台灣產業與桃園發展。