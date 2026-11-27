基隆市長選情緊繃，尋求連任的謝國樑昨晚辦萬人造勢，藍白要角助講，拚最後一波催票。台中市長盧秀燕說，謝國樑是民進黨第一號眼中釘，為保住市府財產遭綠營發動罷免沒被打倒。立法院長韓國瑜說，政敵發動三軍加網軍，一副要把謝國樑吞下去，呼籲基隆人大團結力挺做牛做馬好市長。

藍軍在安樂路一段麵粉廠辦造勢，助講陣容包括韓國瑜、盧秀燕、國民黨前主席朱立倫、立委林沛祥及民眾黨秘書長周榆修，主打藍白合作抗綠，凝聚藍白支持者的心，並催出基本盤、拉高投票率。

盧秀燕、韓國瑜陪大進場，盧是道地基隆人，一開場就說「我是基隆女兒」，盧直言，謝國樑是民進黨第一號眼中釘，四年前剛當選時，發現基隆東岸廣場竟然要登記給商人，「那明明是市民資產，商人可以來租，沒聽過租屋要把財產登記給房客」。為維護基隆財產而得罪民進黨，當選幾個月即面臨罷免考驗，綠營設法除之而後快才能為所欲為，還好基隆人有正義感，堅持財產不能隨便被拿走，讓綠營暗助的罷免案踢鐵板。

盧還說，今年地方選舉，民進黨運用最多黨國資源要對付政敵的戰場就在基隆，呼籲支持者守住國門、守住國樑，也守住基隆財產。

「民進黨是不是跟基隆人有仇，透過罷免案在整市民啊！」韓國瑜說，接連發生基隆市長謝國樑、立委林沛祥罷免案，讓市民感到厭倦，綠營發動三軍加網軍共四軍，一副要把謝國樑吞下去。韓還說，民進黨動輒發動反中、恐中戰術， 老是愛扣人為中共同路人。

謝國樑說，四年來他認真投入市政，戰戰兢兢不敢懈怠，憶及二年前罷免案一度哽咽並落淚，眼眶全紅了，韓國瑜拍肩鼓勵。謝表示，他很有信心，市民就是他的靠山。

針對童子瑋論文涉抄襲爭議，謝說，攸關候選人誠信與人格操守，爭取市民託付的人，須誠實面對檢驗。

立法院民進黨團總召蔡其昌（後）昨天陪民進黨基隆市長候選人童子瑋（前）車隊掃街。記者游明煌／攝影

民進黨童子瑋日前在國門廣場辦造勢晚會，近萬人助陣，賴清德總統、前總統蔡英文站台；昨和立法院民進黨團總召蔡其昌冒雨車掃；今傍晚騎YouBike在仁愛區掃街，邀二○一四年基隆市長選舉三位候選人，包括民進黨前市長林右昌、無黨前議長黃景泰及民眾黨前秘書長謝立功，昔日競爭對手十二年後在選前之夜同框。