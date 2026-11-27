花蓮縣長選戰三腳督，今天選前之夜，國民黨候選人游淑貞團結大遊行晚間五時集結後，從六期重劃區出發，有立委傅崐萁、縣長徐榛蔚助陣。無黨籍張峻昨由和碩董事長童子賢及行政院政委季連成陪同在金三角商圈向店家、民眾拜票，今晚也將在競總集合後出發大遊行。

無黨籍候選人魏嘉賢父喪後恢復車掃行程，持續在社群平台分享政見，還有一段父親魏東河生前在病榻上錄製的影片，期盼三個兒子都當選，還叮嚀「我們是來做事，不是來做官」，相當催淚，他今晚六時卅分與市長候選人、弟弟魏嘉彥一同從福町路出發選前之夜大遊行。

國民黨議員吳建志前天指議會公帑採購的議政報導出現「懇請支持二號張峻」，以及張峻參選縣長的縣政白皮書等內容，告發張峻涉犯侵占公有財物、利用職務機會詐取財物及圖利三罪嫌。

張峻昨委託律師魏辰州反控吳建志涉犯誣告及選罷法意圖使人不當選而散布不實事實罪。魏辰州說，縣議會常態性編列預算做議政報導採購案廿多年，與張峻參選縣長無關。得標媒體會向所有議員索取相關資料，這次逢地方選舉，得標媒體未注意並調整文字導致誤會，編排、刊印不是花蓮縣議會去做，更非張峻主動指示這麼做。

吳建志回應，事件重點在於公帑使用合法性、行政程序及機關首長應負的法律責任，不能以有爭議內容就不付款作為卸責理由。張峻身為議長，對於議會預算執行、行政管理及議政報導的編輯方針具有一定監督責任。