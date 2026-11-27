宜蘭縣長激戰，藍綠最後衝刺掃街，國民黨候選人吳宗憲昨發出與民眾黨創黨主席柯文哲合體的推薦影片，展現藍白合決心；民進黨林國漳昨展開溪北大車掃，把握最後時刻深入基層拜票，青年後援會號召的「百人挺國漳」影片也上線，滿滿來自在地鄉親的真摯告白。

藍綠昨也預告選前之夜，吳宗憲今晚分別赴宜蘭、羅東與黨籍議員、市長和鎮長候選人等，展開千人大遊行。林競辦預告，今晚選前之夜將舉辦「團結挺國漳 守護宜蘭大徒步」，從下午到晚間接連走過羅東與宜蘭街道，展現團結守護家鄉的決心。

林國漳接連被爆與建商利益關係、建案銷售八億及如何利益迴避等，吳宗憲昨也列出四大質疑林國漳先前回應的「不清楚」、「問Ａ答Ｂ」與「抹黑提告」，要求對手說清與建商的關係有多深？如果未來建商申請送開發案到縣府，要如何利益迴避？

林國漳陣營表示，之前已經說明了，選戰進入倒數二天，對手陣營選舉不斷抹黑，從影片、布條到看板鋪天蓋地，團隊將委由律師提告，維持正向乾淨選風。