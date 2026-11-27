明天就是九合一選舉投票日，把握最後催票時刻，各陣營的選前之夜陸空齊發，除了傳統大型造勢晚會，也有馬拉松直播、線上晚會，戰火全面點燃。藍綠鎖定最後決戰新北市，雙方造勢場地相隔不到兩公里，賴清德總統、前總統蔡英文都將站台民進黨新北市長候選人蘇巧慧，國民黨輔選主力如新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜等人全力拉抬國民黨新北市長候選人李四川。

雙北選情膠著，成為關鍵看點。北市呈現傳統陸戰與線上空戰對比，台北市長蔣萬安白天展開「朝九晚五」全市大車掃，晚間在凱道辦「光榮台北．團結向前」造勢。現場架設雙舞台，除台中市長盧秀燕、韓國瑜、侯友宜組成「燕子、禿子、漢子」三子同台，前黨主席朱立倫、台北市前市長郝龍斌等人將上台助陣，「水庫阿姨」也受邀在台下應援，蔣萬安將壓軸發表催票演說。

民進黨台北市長候選人沈伯洋因封路引發民怨，取消實體晚會，他白天展開全市大車掃，並舉辦肥皂箱活動，每場次停留約十五分鐘談話，晚上七時辦「市民之夜」線上直播活動。

新北市是藍綠實體動員的一級戰區，兩大陣營造勢場地相距僅一點四公里。李四川白天由侯友宜陪同，從綠營票倉三重一路車掃至藍營票倉新店與中永和；晚間在板一運動場舉行晚會，集結侯韓力挺，民眾黨主席黃國昌坐鎮竹北，派代表出席延續藍白合，盧秀燕錄影催票。

蘇巧慧白天由高雄市長陳其邁在板橋陪拜廟車掃，晚間在板二運動場由賴蔡「雙總統」壓軸助講。因沈伯洋臨時改為線上直播，牽動雙總統的趕場時間，蘇陣營正應變調整流程。

藍綠白大咖輔選行程也是看點。賴總統選前之夜將北高兩地跑，先在高雄替民進黨高雄市長候選人賴瑞隆站台，再北上替蘇巧慧助陣。副總統蕭美琴則坐鎮中台灣，為彰化、台中綠營選將站台。

鄭麗文赴新竹縣和彰化縣衝刺。民眾黨將直播呈現「微光成炬，全台應援—螢火蟲行動」。黃國昌和創黨主席柯文哲從早到晚分頭陪同藍白候選人掃街造勢，橫掃嘉義、新竹、花蓮和基隆。

此外，桃園選前之夜吹創新風，桃園市長張善政推十二小時的臉書不斷電直播；民進黨候選人黃世杰推出「翻轉桃園前夜祭」。

在台中市，國民黨候選人江啟臣攜手盧韓在南區舉辦選前之夜催票；民進黨候選人何欣純在圓滿戶外劇場造勢，蕭美琴與卓揆站台。