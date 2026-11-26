國民黨高雄市長候選人柯志恩慶祝臉書粉專破30萬人追蹤，以及競選MV破300萬人次觀看，今晚網路直播時準備彩蛋給大家，她頂著一頭新潮短髮，穿上迷你裙及長靴，百分之百復刻網傳鐵拳教育AI版本的超酷柯教授造型現身直播間，開播15分鐘，線上觀看人次就達到1萬人，打破以往紀錄。

韓劇「鐵拳教育」爆紅後，網友以AI技術打造「鐵拳教育高雄版」，劇中神似柯志恩的酷姐有著一頭新潮短髮，穿短裙及長靴。劇中女主的帥氣造型讓許多網友驚豔不已，不斷許願柯志恩回應民意，以此造型現身造勢大會。

對於網友敲碗，柯志恩日前直播時還笑說，這樣的造型是她年輕時候的裝扮，現在不太可能這樣穿。

今晚9時45分，為慶祝柯志恩台語競選主題曲「我們都在」觀看人次突破300萬人次，以及粉專追蹤人數突破30萬人，競選團隊安排柯志恩與立委陳菁徽、議員許采蓁一起直播跟粉絲互動。

令粉絲意外的是，柯志恩竟然裝扮成AI劇中人物出場，穿短裙、長靴，超酷裝扮讓網友驚喜不已。柯志恩說，穿短裙及長靴的造型是她年輕時的裝扮，這個造型今晚僅此一次，特別向鐵拳教育中的柯教授致敬。

柯志恩表示，AI 版的鐵拳教育真的不是她的團隊產出，真正的鐵拳教育第一集內容讓她印象最深刻，內容描述特權背景的學生，看完之後只有一個「爽」字可以形容；這齣戲讓她很有感，也讓大家知道，遇上霸凌要有所反擊，所以她也提出成立反霸凌辦公室這個政見，希望營造更友善的空間與環境。