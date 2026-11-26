民進黨台中市長候選人何欣純今早深入國民黨市長盧秀燕的本命區拜票，下午和晚上回防本命區太平、霧峰大車掃，對手國民黨台中市長候選人江啟臣上午由盧秀燕陪同，展開北屯、北區大車掃，下午也赴太平、大里車掃，形成隔空拚場。

對此，何欣純受訪時說，「就那麼剛好！」她的行程原本就依照既定規畫，她的立委選區屯區與北屯相鄰，都是長年經營、互動密切，因此，選前一定要再度車掃與市場拜票，向市民爭取支持。

何欣純今天上午8時在同黨市議員陳淑華、林祈烽、謝家宜，以及市議員候選人曾咨耀、陳信秀、簡嘉佑等人陪同下到水湳市場掃街拜票；下午3時，在同黨立委林楚茵，以及台中市議員張玉嬿、蔡耀頡陪同下，展開太平大車掃；晚間6時50分與同黨市議員張芬郁、李天生及林德宇展開霧峰大里大車掃。

無獨有偶，江啟臣今天上午9時由盧秀燕陪同，從競總出發，展開北屯、北區車掃，下午2時則從太平武德慶天宮出發，展開太平、大里車掃。

台中市長候選人何欣純今晚與同黨市議員張芬郁、李天生及林德宇展開霧峰大里大車掃。圖／何欣純競總提供

國民黨台中市長盧秀燕（右）全力輔選，今早陪同台中市長候選人江啟臣（中）展開北屯、北區車掃。記者陳敬丰／攝影