二○二六地方選舉明天投票，民進黨新竹市長候選人莊競程昨稱接獲竹市公務員陳情，反映市府花太多時間辦記者會及宣傳，壓縮處理市政問題時間，但爭取連任的市長高虹安競選總部批莊「打人喊救人」，指綠營四年來不斷抹黑攻擊，才讓公務員疲於澄清。

莊競程昨天表示，市政成果有必要讓市民知道，但宣傳不能取代執行，更不應讓第一線公務同仁承擔不必要的壓力，唯有讓市府員工安心、專業地做事，市民才能獲得更好的服務。

莊競程強調，未來若入主市府，他與市府一級主管將做公務員後盾，尊重專業、重視溝通，讓公務員安心依法行政、勇於提出專業建議，不必為了迎合長官，做沒有實質意義的事，承受不合理的壓力。

高虹安競選總部則批莊競程「打人喊救人」，指綠營民代及側翼四年來不斷抹黑攻擊市府，讓公務員疲於澄清、捍衛自身清白尊嚴，而且民進黨前市長林智堅假日辦活動大規模動員，許多非教育業務的活動也委由學校辦理，是高虹安上任後改革才減輕負擔。

高虹安競總也說，高虹安重視公務員，不僅調升約用人員薪資留才，也推出多項健康福利政策，今年十月更宣布加碼一千五百萬元，明年起全面調升公教警消健檢補助。

另外，為感念公務人員辛勞，除逢年過節致贈禮品表達感謝，市府每年也舉辦員工家庭日，今年更安排同仁攜家眷前往六福村遊玩，鼓勵同仁兼顧工作與家庭生活。

未來四年，高虹安將規畫進一步提升公務人員福利、擴大多元留才，打造「照顧同仁全台最優」的新竹市政府。