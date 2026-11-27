彰化縣長選戰倒數，縣長王惠美昨天錄製影片，宣示交棒給國民黨縣長候選人魏平政，今天選前之夜由黨主席鄭麗文陪同，從縣議會走向縣政府；民進黨候選人陳素月則邀副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰站台；無黨籍候選人邱建富則到火車站及高鐵站向民眾拜票，拚最後一波支持。

陳素月昨天與「海外助選團」成員搭鹿港特色三輪人力車，穿梭古鎮巷弄，為陳素月及台北市長候選人沈伯洋跨區拉票。隨後，陳素月展開全鎮車隊掃街，催出選戰氣勢。

陳素月選前之夜從下午五時起，在彰化市林森路旁大廣場舉行，蕭美琴、卓榮泰到場力挺。蕭美琴繼廿一日出席員林選前黃金周末團結勝選造勢晚會後，一周內第二度南下彰化輔選，中央高層接連站台，也凸顯民進黨對彰化選情的重視。

魏平政昨天獲王惠美錄製短影音力挺，王惠美喊出招牌口號「美好彰化，希望城市，需要魏平政帶領大家，一起繼續努力」，正式宣示交棒，呼籲縣民支持已做好準備的魏平政。魏平政並由新北市副市長劉和然陪同，到北斗鎮掃街拜票。

魏平政今天將由王惠美陪同車隊掃街，從員林出發繞行彰化市。下午五時起，鄭麗文將陪同魏平政從彰化縣議會出發，步行前往彰化縣政府，象徵將魏平政送進縣府；晚間七時再回防社頭，從競選總部出發徒步拜票。

邱建富昨天在彰化市及和美鎮重要路口拜票，今天則將前往彰化、員林火車站及彰化高鐵站，向返鄉遊子爭取支持，並舉辦「彰化團結向前行」遊街活動，徒步行經三民路、中華路、民族路、華山路及中正路等人潮聚集地。另一名候選人陳重嘉則未安排選前之夜活動。