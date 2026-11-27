賴清德總統連續到台中助選，將中捷藍線延宕問題指向市長盧秀燕，批評她一再變更路線，導致工程拖延至今連一公分都沒蓋。盧秀燕昨天反駁總統拿錯資料，強調現行路線就是最早核定版本；民進黨台中市長候選人何欣純則承諾當選後，會加速推動捷運，國民黨候選人江啟臣則批評中央對台中建設著墨不足。

賴清德前天出席「台中團結之夜」造勢晚會，批評盧秀燕做完兩任市長，施政表現沒有很好，前市長林佳龍規畫的藍線路線已經獲中央核定，盧上任後卻一再修改，拖延工程進度，也增加許多經費，到目前為止連一公分都沒有完成。

盧秀燕昨陪江啟臣車掃時說，要替總統緩頰，賴清德不是台中人，對台中不太熟悉，可能有人提供錯誤資料。她指出，目前藍線走台灣大道的路線，是前市長胡志強最早核定版本，採直線規畫，最大好處是不必徵收土地。

盧秀燕說，賴清德提到的版本，是後來有人修改的路線，反而「截直取彎」，當時市民並不同意。她認為，總統可能不清楚路線沿革，才會在造勢場合講錯。

民進黨台中市長候選人何欣純（左）合體立委林楚茵（右），在太平區大車掃，受到支持者熱情歡迎。記者趙容萱／攝影

何欣純批評盧市府過去八年讓工程進度延誤、經費增加，強調若當選，將與中央密切合作，盡速補足經費缺口，加速工程動工及完工，不能讓重大建設持續延宕；江啟臣則說，賴清德每次到台中都是批評多，沒有任何對台中有幫助的部分，缺乏總統高度，令人遺憾。

卓榮泰在台中造勢表示，如果江啟臣當選市長，將卸下立法院副院長職務，院長韓國瑜可能會不太舒服。賴清德也說，若江離開立法院，新的副院長可能由花蓮立委傅崐萁接任，台中人應該繼續發揮智慧，讓江留在立法院，台中市長就交給何欣純。

江啟臣說，卓榮泰舒不舒服不是他的考量，他更關心人民最不舒服的是卓榮泰不副署民生法案。立院副院長人選，由立委互選，國民黨人才濟濟，包括台中立委楊瓊瓔、台北立委賴士葆等人都資深優秀，卓榮泰不必多慮。