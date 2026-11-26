賴清德總統今晚到桃園中壢出席「南桃園大團杰造勢晚會」，與民進黨桃園市長候選人黃世杰同台造勢，這也是賴清德第六次與黃世杰合體，現場擠滿近2萬名支持者，旗海飄揚。

賴清德表示，今天大家團結站在中壢，現場旗幟飄揚，滿滿人群，不怕風寒，目標只有一個，希望桃園可以更好，希望黃世杰可以高票當選。過去幾屆市長選舉他都有來助選，當時很意外，國民黨沒有從桃園在地人才提名參選市長，扛起桃園發展的責任，反而是空降參選，當時就認定，就算國民黨提名人選就算會當選，也絕對做不好。

賴清德說，第一，對手並非在地人，也從來沒有深耕過桃園基層，人生地不熟，桃園有山、有海、有都會、也有偏鄉，有科技產業、傳統工業、農業、林業、畜牧業，更是一個多元族群的城市，如果不是在地人，不是深耕基層多年，是不可能做好市長的工作。

第二，對方專業在中央，曾經擔任過行政院政務委員、行政院長、副院長，也競選過副總統，但這是中央事務，熟悉的是中央決策，地方是要解決人民每天所面臨到的各種問題，讓一個國宴的大廚要來煮在地的特色料理，是絕對煮不到位。

第三，對方來參選桃園市長是國民黨本身政治權力的安排，如果可以的話，以他的條件，應該是要去競選總統、副總統，但是政治權力的安排，來競選桃園市長，相信並非對方所願，換言之，心並不在桃園。

賴清德說，四年過去了，中央在地方推動的各項重大建設，並沒有順利推展，包含民生、交通、中小微企業扶持、教育文化各方面，並不符合人民的需要，不管是遠見或天下雜誌的縣市長滿意度評比，都是六都敬陪末座，賴清德喊話台下鄉親，真的要繼續支持四年表現都不符合人民的市長嗎？還是要支持在地傑出的黃世杰？

賴清德指出，黃世杰自從提名後，走遍各個行政區，已經做好準備，要解決交通跟產業問題，讓科技產業、傳統產業、航太工業、無人機產業都可以在桃園市立足進步；也推出了社宅與婚育宅的規畫，他要敬請大家全力支持黃世傑，讓他高票當選。

賴清德表示，桃園也是民主聖地，1977年中壢事件，是推動台灣民主力量發展的源頭，當時鄉親父老全力支持許信良當選縣長，現在擔任黃世杰的榮譽主委，就是要讓民主的火炬繼續傳承。

最後，賴清德再次喊話，他要跟全國年輕人請求，要回鄉投票，每一票都關係到自己居住的城市，更關係到台灣的未來，團結就會贏，投下去就會贏。