國民黨苗栗縣長候選人鍾東錦今晚感恩祈福音樂會，他認為這次選舉有點瘋了，賴清德總統到每個縣市攻擊對手候選人，有些應該是名嘴講的話，怎麼會來自總統？反而製造分裂，另司法天平傾斜、媒體墮落，呼籲用選票，將亂象導回正道。

鍾東錦感恩祈福音樂會今天在苗栗市競選總部登場，湧進大批支持者，立委邱鎮軍、陳超明及鍾東錦女兒鍾可可上台致詞，鍾東錦並演唱4年前勝選之夜的「一剪梅」，並高呼口號，氣氛相當熱絡，鍾東錦呼籲支持者，團結集中選票，選舉揮出全壘打。

他表示，感恩祈福音樂會感恩在先，接著要為苗栗祈福，這次選舉讓人有點嚇到，他覺得瘋了過度，全台最大輔選員是賴總統，講了不該總統高度的話，到每個縣市攻擊對手候選人，有時候應該名嘴講的話，怎麼會出自總統，他真的嚇一跳，造成更大分裂，尤其現在立法院通過的法案，行政院不副署，只有用選票來治。

此外，他認為台灣的現今社會發生兩個嚴重問題，一個是司法天平傾斜了，司法為政治服務，另一個是媒體墮落了，媒體不是報新聞，是做新聞、製造新聞，讓新聞很難看，再來是名嘴，全世界應該沒有一個國家，名嘴在電視上罵東罵西，只罵在野黨，不罵執政黨，媒體應該是制衡有權力的人。

鍾東錦說，台灣還有一個的糟糕的現象，網軍、側翼、青鳥變成一種職業，台灣人口占全界0.28%，但是在網路發表的意見、聲量，AI統計占了21%、22%，等於青鳥、側翼讓台灣的聲量，膨脹八、九十倍，這是非常危險，所以動不動青鳥、側翼在帶動風向、出征，非常沒有道德，他在縣議會議長時，縣議會因石虎事件被網軍攻擊，在在顯示台灣真的生病，只有用選票導回正道。