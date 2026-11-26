選戰進入最後倒數，爭取連任的新竹市長高虹安今在國民黨立委牛煦庭陪同下車隊掃街拜票，牛煦庭力挺高虹安延續理工專業治理，串聯桃竹竹苗AI廊帶。高虹安明晚將與民眾黨創黨主席柯文哲在孔廟廣場合體造勢，晚會結束後再車掃返回競總，為選戰做最後衝刺。

高虹安今從清晨起展開密集拜票行程，除路口拜票、走訪中央市場，上、下午各安排1場車隊掃街，把握選前最後時間向選民請託。下午在牛煦庭陪同下深入新竹市區，呼籲市民11月28日踴躍出門投票，支持她連任。

高虹安表示，早在從政前任職鴻海時便認識牛煦庭，當時郭台銘曾向她推薦，時任市議員的牛煦庭是相當優秀的年輕才俊。此次不少新竹鄉親得知牛煦庭將前來陪同掃街，也早早詢問車掃路線，希望一睹他的風采。

牛煦庭表示，他與高虹安不僅是多年好友，在政治上也是夥伴，期盼促成桃竹竹苗大團結。高虹安近年以知性與專業治理新竹市，即使遭遇他認為不公平的待遇，仍展現勇氣與堅韌，相信新竹市的未來應交給具備專業的理工人才。

牛煦庭指出，桃園市長張善政同樣具有理工背景，未來桃竹竹苗AI廊帶發展，若能透過具備理工專業的縣市首長相互串聯，將有助於區域產業發展，達到事半功倍的效果，呼籲新竹市民支持高虹安，讓市政成果在下一個4年持續延續。

針對近日選前之夜活動引發封街及路權申請等討論，高虹安表示，各陣營應會提早籌畫選前之夜活動，無論是否封街或路權申請，都需要事先處理，她尊重各陣營候選人的安排。

高虹安表示，明晚6時至9時將在孔廟前廣場舉辦「新竹挺安」選前之夜，除柯文哲到場力挺，跨黨派大聯盟各黨籍市議員、里長及支持者也將齊聚。晚會結束後，她將以車隊掃街方式返回東門圓環旁的競選總部，與支持者進行最後團結集氣，力拚28日勝選。

爭取連任的新竹市長高虹安今在國民黨立委牛煦庭陪同下展開車隊掃街，向沿途市民揮手致意，把握選前最後時間催票。圖／高虹安競選總部提供

爭取連任的新竹市長高虹安今在國民黨立委牛煦庭陪同下展開車隊掃街，向沿途市民揮手致意，把握選前最後時間催票。圖／高虹安競選總部提供

爭取連任的新竹市長高虹安今在國民黨立委牛煦庭陪同下展開車隊掃街，向沿途市民揮手致意，把握選前最後時間催票。圖／高虹安競選總部提供