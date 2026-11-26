嘉義市長選戰關鍵時刻，藍白合共推市長候選人張啓楷選前之夜向支持者提出三大建設承諾，強調當選後將延續黃敏惠市政政策，並宣布黃敏惠市府團隊從局處長到公務員、約聘僱及臨時人員全部留任，維持市政穩定。他開出政治承諾，三大建設如果4年內沒有啟動、動工，將不再尋求連任，展現推動重大建設的決心。

張啓楷表示，嘉市是嘉南平原藍營執政城市，更是嘉義縣一路到屏東綠營版圖中的藍寶石，這次選舉是光明與黑暗的戰爭，嘉義市不能失去多年累積的建設成果。他感謝支持者默默投入基層拉票，有人開車15分鐘到文化路拉到一張選票，都讓他深受感動，呼籲支持者最後關頭全力催票。

張啓楷將水庫光電板議題列為選戰攻防焦點，強調反對蘭潭設置光電板，批評王美惠立法院針對水庫設置光電設施必須經過環評的相關修法投下反對票，質疑她沒有站在市民立場。他強調，嘉義人要喝乾淨的水，不能讓水庫光電板成為地方環境風險。

此外，退休軍公教團體提出的正義之聲文宣，也成為焦點。張啓楷提及文宣中列出的8項爭議事件，質疑王美惠涉及立法院肢體衝突掐脖子及地方建設經費等爭議，要求選民自行判斷。呼籲市民當公道伯，如果認為抹黑就票投王美惠，如果認為內容屬實，就支持張啓楷。

政策方面，張啓楷提出三大市政方向，包括嚴禁蘭潭設置光電板、延續65歲以上長者健保費全額補助，以及延續黃敏惠市府團隊的施政。他也強調，將推動「好工作、好居住、好生涯」三好政策，吸引北漂、南漂青年返鄉，讓年輕人在嘉義安居樂業。

至於重大建設，張啓楷提出三大工程，第一是持續推動高鐵聯外道路及高架輕軌建設；第二是開發北港路兩側產業廊道；第三是推動商圈再生，並規劃在文化公園地下興建停車場。他承諾，當選後4年內若三項建設沒有啟動動工，就不會尋求連任。

藍白合共推嘉市長候選人張啓楷選前之夜，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌與嘉市長黃敏惠同台催票。記者黃于凡／ 攝影