國民黨前主席朱立倫今天出席基隆市長謝國樑團結造勢晚會時，提及民進黨對手童子瑋論文涉嫌抄襲案，朱立倫說，民進黨既然提名童子瑋，就有責任面對論文爭議說清楚，也要求候選人把疑點講明白，不能選舉時全力站台，遇到誠信問題卻集體迴避。

朱立倫站台時談及基隆捷運，他肯定謝國樑持續協調、推進建設，重大交通工程需要穩定的團隊與執行力，呼籲市民讓謝國樑繼續帶領市府，把基隆人長年的期待一步步實現。

針對童子瑋論文問題，朱立倫說，民進黨既然提名童子瑋，就有責任面對論文爭議，要求候選人把疑點說清楚，不能選舉時全力站台，遇到誠信問題卻集體迴避。

謝國樑競選辦公室今晚於麵粉廠舉辦選前之夜造勢大會，現場爆棚湧入1萬5千名支持者，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、朱立倫、立法委員林沛祥及民眾黨秘書長周榆修齊聚站台，攜手為謝國樑連任催票。從誠信操守、市政建設到政黨制衡，藍白陣營共同呼籲市民在明天投票日站出來，支持3號謝國樑，守護基隆、延續建設。

林沛祥說，誠信是政治人物最基本的條件，童子瑋論文涉嫌抄襲，面對外界提出的疑點，應拿出原始資料逐項說明，不能一路迴避到投票日。市民選擇的是未來四年帶領城市的市長，候選人如何面對自己的論文，就是檢驗誠信的重要標準。談到普發2萬元，林沛祥也強調，將持續在國會爭取落實，讓經濟成果全民共享，以具體行動回應民眾對生活與經濟的期待。

周榆修與4位民眾黨候選人一同登台，展現藍白合作的決心。他表示，反對一黨獨大、維護民主制衡，是藍白攜手的重要目標；基隆這幾年的市政推動，也已展現跨黨派合作的成果。副市長邱佩琳與謝國樑並肩努力，為市政建設與城市發展付出心力，這份貢獻值得肯定。周榆修呼籲，支持謝國樑繼續帶領基隆向前，也給民眾黨候選人服務市民的機會，讓更多願意做事、勇於監督的力量共同為基隆打拚。