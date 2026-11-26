藍白合共推嘉市長候選人張啓楷選前之夜，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌助講，與嘉市長黃敏惠同台催票。鄭麗文強調，嘉市民主聖地，藍白透過協調機制共同推出候選人，得來不易，呼籲支持者全力支持張啓楷，讓黃敏惠累積施政成果延續，嘉市不能落棒。

鄭麗文表示，這場造勢活動不只是候選人選舉活動，更是守護台灣民主、保護民主聖地重要時刻。在野力量不分黨派團結合作，經過協調機制推舉共同人選，選戰最後關頭絕不能鬆懈，希望市民用選票展現團結力量。

蘭潭水庫光電設置爭議也是鄭麗文演說重點，她感謝黃敏惠及議員守護蘭潭，涂醒哲擔任市長，蘭潭水庫光電議題引發爭議，議員率先發聲反對，黃敏惠接任市長守護蘭潭。鄭麗文指出，水庫是全民共同資產，飲用水品質與安全不應有藍綠之分，從嘉義蘭潭、高雄阿公店到台南烏山頭水庫，光電設置都應受到嚴格檢視。她批評民進黨能源政策，質疑政府廢核後增加對天然氣及其他能源依賴，部分綠油油能源業者藉政策藉機牟取利益。

鄭麗文喊話，黃敏惠執政8年即將交棒，嘉市好不容易累積今天的發展成果，不能在最後關頭鬆懈。她呼籲外地工作、求學的嘉義子弟返鄉投票，支持張啓楷，也要記得領取公投票，針對核能議題投下同意票。

黃國昌以黃敏惠過去兩度執政的經濟發展歷程為主軸，沒有把矛頭指向競爭對手王美惠，而是強調嘉市不能走回頭路，支持張啓楷延續黃敏惠的市政成果。黃國昌表示，今天要談的不是王美惠立法院爭議，而是嘉市拚經濟的故事。他回顧黃敏惠2005年首次上任市長時，嘉市營利事業銷售額約1800億元，經過9年努力，204年卸任成長至2200億元，為嘉市經濟發展奠定基礎。

黃國昌批評，2014年市長交棒後，嘉義市商業活動逐漸萎縮，經濟一度衰退，黃敏惠不忍家鄉發展停滯，2018年再次披掛上陣，以「拚經濟」為主軸重新接下市政重任。他指出，黃敏惠重新執政後，帶領嘉義市逐步轉型，從批發零售、觀光旅遊、旅館餐飲，到公共工程及都市更新，各項產業陸續發展。截至2025年底，嘉市營利事業銷售額已突破3000億元大幅成長。

黃國昌連續三度高喊「黃敏惠」，盛讚她帶領嘉市大步向前，感謝黃敏惠近幾個月全力投入張啓楷選戰。他強調，這場選舉的關鍵是嘉義市要把市政接力棒交給誰，是延續黃敏惠打下經濟基礎，還是讓城市發展走回頭路。

黃國昌表示，張啓楷具立法院問政經驗，也具備媒體行銷專業及中小企業輔導經驗，能結合專業與地方需求，帶領嘉市繼續發展。他批評中央嘉義輕軌建設進度跳票、能源政策失當，認為嘉義市需要一位敢向中央爭取建設、替地方發聲的市長。呼籲市民28日投票日踴躍出門，支持張啓楷，讓嘉市在既有基礎上繼續向前。