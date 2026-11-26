九合一地方選舉倒數兩天，基隆市長謝國樑今晚舉辦「選前之夜」團結造勢晚會，立法院長韓國瑜與台中市長盧秀燕到場力挺，呼籲基隆人團結力挺做牛做馬的好市長，讓謝國樑連任成功，三人牽起手在支持者的歡呼聲中高喊「凍蒜」。

盧秀燕呼籲支持者為謝國樑拉票，守住國門守住國樑，守住基隆財產，守住基隆每一分土地。

韓國瑜表示，謝國樑市長任內為市民做牛做馬，一路辛苦被打壓仍堅忍熬過來，呼籲基隆一定要大團結，當謝國樑分身，最後時刻全力拉票投票。

基隆市長謝國樑今晚舉辦「選前之夜」團結造勢晚會，許多支持者揮舞著國旗力挺他連任。記者余承翰／攝影