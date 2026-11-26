高雄市長選戰進入最後倒數，藍綠陣營把握選前黃金時間全力衝刺，賴瑞隆、柯志恩今天分頭展開掃街拜票行程，從白天一路拚到晚間，透過車隊掃街深入各區，向沿途民眾揮手致意、懇託支持，街頭選戰氣氛持續升溫。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天上午由高雄市長陳其邁陪同，在小港區展開車隊掃街，晚間持續安排車隊行程，並再由陳其邁助陣，一起上街頭拜票，沿路受到許多民眾搖旗比讚表達支持。國民黨候選人柯志恩則持續深入不同選區拜票，上午從前鎮區鎮南宮出發，晚間再持續前往左楠地區透過車隊行動爭取支持。

兩名候選人把握投票前最後時間，從市場拜票、徒步掃街到大型車隊遊行，行程緊湊，支持者沿途揮舞旗幟、加油打氣，候選人也不時下車與民眾握手、合影，展現最後衝刺的拚勁。隨著投票日逼近，藍綠陣營接下來還將舉辦選前之夜，透過大型造勢活動凝聚支持者，為這場高雄市長選戰進行最後階段的催票。