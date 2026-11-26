基隆市長選戰激烈，國民黨尋求連任的市長謝國樑今晚團結造勢晚會在安樂路一段的麵粉廠，現場湧入逾1萬5千人，謝國樑說，對手有兩個「總統級」主委，想要把基隆拿下。但他4年來非常地認真，戰戰兢兢不敢懈怠，他提及2年前罷免案時一度哽咽並落淚，眼眶全紅了，他說自己曾設定只有1年半的時間，努力拚建設。韓國瑜當場拍肩鼓勵、安慰。

謝國樑說，這次他競選連任非常艱難，對手有兩個「總統級」主委，想要把基隆拿下。但他4年來非常地認真，戰戰兢兢，不敢懈怠。他說為何不敢懈怠的原因，就是別的縣市長選了4年，但他沒有4年，他意識到他可能被罷免。

謝國樑說，他當時以有限的時間，一天當三天用，甚至把自己設定任期只有一年半的時間，因此要做很多事，所以很多建設如室內兒童樂園等都積極地做，他說，「但各位把我保下來了」，謝國樑說到哽咽，表示他更努力把路鋪平了、把交通安全指標做到全島第一等建設。

謝國樑表示，他很有信心，在場的民眾都是他的靠山，明天如果大家有看到他們的車隊，大家比一個三號表示支持謝國樑；他還提到家人今天都到現場，他的女兒小愛也到了，默默支持他。

謝國樑向一路陪伴的市民與跨黨派夥伴致謝。他說，健全的民主必須有政黨之間的監督與制衡，避免權力過度集中，才能保障市民的福祉。面對對手龐大的選舉資源，團隊一步一腳印走進街頭、市場與鄰里，用具體的施政成果爭取認同。他相信，選舉資源再多，也不能取代市民對家鄉未來的選擇，基隆應該由基隆市民作主。

針對童子瑋論文涉嫌抄襲爭議，謝國樑直言，這關係到候選人的誠信與人格操守，爭取市民託付的人，就必須誠實面對檢驗。交由學校調查，不代表可以免除向市民說明的責任；外界提出的疑點，應拿出資料、逐項回答，這是對學術倫理的尊重，也是對基隆市民最基本的交代。

謝國樑呼籲，許多支持者平時不一定大聲表態，但不能讓「沉默螺旋」掩蓋真正的民意，懇請鄉親11月28日一定要出門投票，請親友大家一起站出來，堅定支持3號謝國樑，讓認真做事的團隊再拚四年，讓基隆的建設繼續、讓民主的制衡延續。