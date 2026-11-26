美光桃園廠勞資爭議持續延燒擴大，民進黨今在臉書發文批國民黨桃園市長張善政是「把科技產業趕走的市長」，列舉台積電、美光和群聯電子等產業發展爭議；張善政晚間也在臉書發文質問，「產業發展只能是民進黨的選舉工具」，直指4年前的龍科擴建案就是政治操作介入產業的教訓。

「4年前的台積電，4年後的美光。」張善政表示，選前2天，有人突然放出美光撤資、關廠等未經證實的消息，緊接著，民進黨官方社群便對他提出各種攻擊，把種種負面標籤貼在他身上。不知道民進黨有沒有想過，美光勞資雙方今天下午帶著這些傳聞走進會議室，好不容易建立的互信，會受到什麼影響；政治操作介入產業，會帶來什麼代價？4年前龍科擴建案就是教訓。

張善政說，4年前，行政院前院長蘇貞昌選前突然宣布台積電將進駐龍潭，許多地主不知情，預定開發範圍近九成是私有土地，引發地方反彈，導致計畫受挫。這4年來，桃園市政府沒有打口水戰，默默與國科會、科管局合作，了解居民心聲，調整範圍，如今全案已通過國科會與國發會審議，地方的水電、交通與教育配套也全面啟動，正躺在行政院等待核定。

然而，4年後的今天，政治操作的手法再次重演。美光勞資雙方的談判一度面臨障礙，市府團隊多方努力促成雙方重返談判桌，依法進入正式調解程序；美光多次向他重申桃園是美光在全球極為重要的據點，偏偏就在談判最關鍵、最敏感的時刻，有人刻意對外散播撤資、關廠的恐慌消息，甚至逼得企業必須親自出面澄清闢謠，「選舉操作之惡劣，竟一至於斯」。

張善政強調，市府團隊始終秉持公正中立的立場，全力協助勞資雙方建立互信。談判過程中各有主張，市府完全理解，談判一旦破局，沒有任何人是贏家。目前美光勞資雙方正朝著好的方向前進，只要還有尋求共識的空間，他和市府團隊就絕不放棄，真心期盼，中央能放下黨派之見，務實地與地方攜手解決問題。

張善政也說，今晚總統與中央政府多位閣員到桃園，他們不是為了關心美光、不是為了勞工，而是站上對手黃世杰的選舉造勢舞台。他想問民進黨的官員，究竟是在投票前多一天可以攻擊張善政比較重要，還是讓這場爭議早一天落幕、還給勞工與企業一個安心比較重要，「政客會選擇前者；但我相信，人民會選擇後者」。

「產業發展需要的是務實面對，政治口號只會製造對立、加劇問題。」張善政強調，真正能解決難題的方法，永遠是中央與地方的通力合作，誠懇呼籲行政院長卓榮泰與行政院團隊，以國家發展為念，盡速核定龍科三期擴建案，別讓政治算計拖累台灣產業與桃園的發展，「選舉再過兩天就結束了，但企業還要繼續經營，員工還要養家活口，桃園的產業還要繼續向前走」。