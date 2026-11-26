嘉義市長選戰倒數，藍白共推的市長候選人張啓楷選前造勢再獲重量級人士助陣。前中廣董事長、2024年國民黨副總統候選人趙少康晚間趕到嘉市站台，強調自己當年代表國民黨參選副總統，最後因為藍白沒有整合而未能勝選，因此更凸顯藍白合作的重要性。他呼籲嘉義市民支持張啟楷，讓藍白合在嘉義市成功，進一步為2028年藍白再次合作奠定基礎。

趙少康表示，當年國民黨提名他參選副總統，最後因為藍白沒有合，力量無法集中，導致選票、意志及目標分散。因此，藍白整合非常重要，2026年嘉義市長選舉就是重要的一戰，希望透過支持張啓楷，讓藍白合作在嘉義市開花結果，延續到2028年。

趙少康特別提到，與市長黃敏惠碰面，黃敏惠向他談到，8年前民進黨執政時期，曾要求在蘭潭水庫設置太陽能光電板，但她選擇拒絕，甚至因此遭到時任市長涂醒哲提告。趙少康對此表達肯定，認為黃敏惠堅持地方立場，展現民意大於黨意的態度，並向她致意。

趙少康指出，這次選戰從嘉義蘭潭、高雄阿公店、台南烏山頭到台北翡翠水庫，水庫光電設置引發各界關注。他強調，水質與飲用水安全不分藍綠白，所有民眾都需要乾淨的水，水庫是否適合設置光電設施，應該審慎看待。

趙少康將水庫光電議題連結到能源政策，批評民進黨廢核後，台灣更加依賴進口天然氣及火力發電，並指台灣天然氣進口比例超過五成，若供應鏈中斷，恐衝擊電力穩定。他也質疑部分綠能業者藉光電政策獲利，認為政府不應為了能源政策而忽略水庫及重要公共設施的環境保護。

趙少康表示，張啓楷提出六大政策，主張讓嘉義成為好工作、好居住、好生養的城市，包括每人普發6000元、爭取長者健保費補助、爭取捷運建設，以及爭取20億元整治牛稠溪，希望在黃敏惠既有的施政基礎上，讓嘉義市繼續發展。

趙少康分享與張啓楷的相識過程，指出張啓楷過去擔任中國時報主管，也曾在多家電視台擔任評論員及主持人，兩人過去有節目上的互動。他認為張啓楷除了媒體工作經歷，也具有主管及行政管理經驗，對市政推動有所幫助。趙少康透露，自己中午有錄影工作，仍特別安排時間趕到嘉義為張啟楷站台。他看到現場有不少鄉親支持，認為選情仍需要持續催票，呼籲支持者一人拉十票、二十票，將支持力量擴大。趙少康最後強調，28日選民要用手中選票表達民意，讓嘉市民意大於黨意，高喊「張啓楷當選」，為張啓楷選情催票。