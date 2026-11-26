國民黨台南市長候選人謝龍介今晚以「翻轉大台南、人民贏一次」為名，提前舉辦選前之夜，邀集藍白在野黨大咖站台，現場更湧入破萬名支持者力挺，現場旗海飄揚、聲勢浩大，要在最後階段為選情拉抬聲勢、積極衝刺，展現藍營團結凝聚力。

其中，出身台南的資深媒體人趙少康致詞時，先細數自己求學的回憶，並大力肯定謝龍介提出的政見。趙少康也回顧過去擔其任環保署長與台北市議員經驗，強調水是生命泉源，他強調，自己曾全力阻擋高爾夫球場及學校進駐水源地，相信水源保護不分黨派，盼鄉親力挺謝龍介，共同守護大台南飲用水安全。

前立法院長王金平表示，台南是文化古都，如今更是南部半導體與AI科技廊道的核心，非常需要兼具遠見與整合能力的謝龍介入主市府，才能帶動城市全面升級；近期台南光電問題備受關注，特別是烏山頭水庫光電板，面對選戰攻防與批評，呼籲鄉親應拿出「輸人不輸陣」的團結精神，全力支持謝龍介翻轉台南。

國民黨副主席連勝文則提到，民進黨台北市長候選人為舉辦造勢大會，要在台北封街長達4天搭設舞台，這樣的舞台搭出來規格該有多奢華？他也批評，民進黨在台南長期執政，卻擁有用不完的資源與金錢，反觀謝龍介舞台設備相對簡樸，卻具備長年深耕家鄉的勇氣與決心，呼籲鄉親集中選票力挺謝龍介高票當選。

謝龍介則再次重申三大承諾，強調今天下午已前往南檢按鈴提告光電業者、台南市政府及經濟部，承諾上任一年內一定依法拆除烏山頭水庫光電板；選舉補助款也將捐出作為民眾及公務人員檢舉弊案獎金，最後，若行政院長不副署普發2萬元，當選後由台南市政府依法發給市民2萬元，同時承諾會「說到做到，做不到就辭職向市民謝罪」，接受鄉親檢驗。

此外，立委陳菁徽、許宇甄、楊瓊瓔、牛煦庭、王鴻薇、廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋等人今晚也組成催票團到場助陣，共同為選情造勢。活動後，謝龍介與議員展開車掃，支持者步行，一起團結大遊行，由新興路出發，沿途行經金華路二段、成功路及海安路二段，呼籲民眾1128出門投票，「翻轉大台南、人民贏一次」，支持者也不斷高喊「謝龍介凍蒜！凍蒜！」

國民黨台南市長候選人謝龍介今晚以「翻轉大台南、人民贏一次」為名，提前舉辦選前之夜，邀集藍白大咖站台，現場湧入大批支持者力挺。記者萬于甄／攝影

國民黨副主席連勝文提到，民進黨台北市長候選人為舉辦造勢大會，要在台北市封街長達4天搭設舞台，這樣的舞台搭出來規格該有多奢華？反觀謝龍介舞台設備相對簡樸，卻具備長年深耕家鄉的勇氣與決心。記者萬于甄／攝影

國民黨台南市長候選人謝龍介今晚舉辦選前之夜，邀集藍白在野黨重量級人士站台，現場湧入破萬名支持者，旗海飄揚，展現選前衝刺氣勢。記者萬于甄／攝影

「館長」陳之漢（中）為國民黨台南市長候選人謝龍介選前之夜站台助講。記者萬于甄／攝影