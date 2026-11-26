選戰倒數最後2天，行政院秘書長張惇涵、行政院前秘書長葉菊蘭、行政院政務委員陳時中今晚出席「南桃園大團杰造勢晚會」，3人細數黃世杰提出的政見，讚賞黃世杰希望做到的願景，喊話台下支持者要讓黃世杰高票當選。

張惇涵表示，如果拒絕幽靈公車、想要公車準點、捷運更快，希望中壢體育園區重新動起來，希望科技產業來投資桃園，科技大廠不願離開桃園，讓多元文化可以好好代代相傳，拜託選擇黃世杰。

葉菊蘭表示，黃世杰沒有忘記客家的根，所以提出在公共場合要講客家話，也提出客家經濟，這就是客家子弟飲水思源，而桃園是台灣的國門，所以黃世杰提出國門微旅行，要擦亮桃園的觀光品牌，還有市民關心的交通、托育問題，拜託大家幫忙催票，把黃世杰送進桃園市政府。

陳時中指出，桃園醫學中心只有長庚，他也積極要推動衛福部桃園醫院升級，但中壢地區醫療資源仍是缺乏，也缺兒童專科醫院根尖端醫療科技，黃世杰跟他說，如果當選後有信心把醫療資源建立起來，未來可以把桃園布健醫療網，因為市民的健康就是最重要的任務

陳時中說，黃世杰對性平概念非常好，所以之前跟自己一起研究相關法律，兒虐法律該如何修，黃世杰是法律人，頭腦非常好，黃世杰的頭腦是沈伯洋的十倍，那大概是他的50倍，像這樣有訓練的人，一定要讓他當桃園的市長。